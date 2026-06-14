● 6月16日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<581A> ＧＯ　　　　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　配車システム提供などモビリティ－関連事業
　　

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 5月期　　31434　　　　2728　　　　2632　　　　2000　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　売り出し3693万6900株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し354万6000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2400円

　【調達資金の使途】自動運転タクシーの研究開発資金

株探ニュース