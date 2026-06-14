今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ＧＯ 今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ＧＯ

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● 6月16日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<581A> ＧＯ 東証グロース 情報・通信業

【事業内容】

配車システム提供などモビリティ－関連事業





【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 5月期 31434 2728 2632 2000 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】野村證券



【公募・売り出し】

売り出し3693万6900株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し354万6000株を実施する。

【公募・売り出し価格】 2400円



【調達資金の使途】自動運転タクシーの研究開発資金



株探ニュース