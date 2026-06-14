2児の父・じゅんいちダビッドソン、家族でのキャンプショット公開「素敵なファミリー」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】本田圭佑のものまねで知られるお笑いタレントのじゅんいちダビッドソンが6月11日、自身のInstagramを更新。家族でのキャンプ風景を公開し、話題となっている。
【写真】51歳ものまねタレント「真似したい」と話題の本格キャンプショット
じゅんいちは「火打石と火打金で火花を散らしチャークロスという炭化した布地に小さな火種をつける」「麻のほくちと杉の枯葉でこれを包み静かに息を送り込み小さな火を起こすそこへ細い枝から順番に燃やしていき焚き火に育てていく」（※原文ママ）「これを5歳児に教え込んでいるいかれた父親がわたしです」とつづり、写真を投稿。新緑を背景に、大きなタープの下で、椅子に腰掛けた妻と子供、そして子供の肩を組むじゅんいちの姿と、焚き火台で燃え上がる火を公開している。
この投稿には「素敵なファミリーですね」「最高の生きた教育」「子供の伸びしろがたくさん」「自然体で過ごす家族の姿に癒される」「家族の絆が深まる最高のキャンプ」「新緑の中の家族写真が絵になる」「自然でのびのびしていてかっこいい」「素敵なキャンプライフ真似したい」などと反響が寄せられている。
じゅんいちは2014年12月に一般女性と結婚。2021年10月には第1子、2024年1月には第2子となる男児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳ものまねタレント「真似したい」と話題の本格キャンプショット
◆じゅんいちダビッドソン、家族でのキャンプの様子を公開
じゅんいちは「火打石と火打金で火花を散らしチャークロスという炭化した布地に小さな火種をつける」「麻のほくちと杉の枯葉でこれを包み静かに息を送り込み小さな火を起こすそこへ細い枝から順番に燃やしていき焚き火に育てていく」（※原文ママ）「これを5歳児に教え込んでいるいかれた父親がわたしです」とつづり、写真を投稿。新緑を背景に、大きなタープの下で、椅子に腰掛けた妻と子供、そして子供の肩を組むじゅんいちの姿と、焚き火台で燃え上がる火を公開している。
◆じゅんいちダビッドソンの投稿に反響
この投稿には「素敵なファミリーですね」「最高の生きた教育」「子供の伸びしろがたくさん」「自然体で過ごす家族の姿に癒される」「家族の絆が深まる最高のキャンプ」「新緑の中の家族写真が絵になる」「自然でのびのびしていてかっこいい」「素敵なキャンプライフ真似したい」などと反響が寄せられている。
じゅんいちは2014年12月に一般女性と結婚。2021年10月には第1子、2024年1月には第2子となる男児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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