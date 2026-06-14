「５秒じゃ足りない」スローイン“５秒ルール”に元日本代表FWが疑問「何が正解になってくるんだろう」【Ｗ杯】
元日本代表FWが、疑問を口にした。
北中米Ｗ杯のハイチ対スコットランドで、“スローインは５秒”の新ルールが適用される場面があった。主審が遅延行為と判断すれば、相手側のスローインに変更される。
この試合を配信する『DAZN』で解説を務めたハーフナー・マイク氏は、以下のようにコメントする。
「急がなければいけないから、なんか...出したら、逆に危ないだろうと思って、出さない場合があるじゃないですか、スローインとかも。それを無理やり出さなきゃいけないっていう感じになっちゃうと、何が正解になってくるんだろう」
スローインのタイミングで、チームによっては様々な動きも想定される。
「けっこうディフェンスを上げてくるチームとかもある。それを待たなければいけないって考えたら、５秒じゃ足りないなって思う」
いかに運用すべきか。思うところがあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
北中米Ｗ杯のハイチ対スコットランドで、“スローインは５秒”の新ルールが適用される場面があった。主審が遅延行為と判断すれば、相手側のスローインに変更される。
この試合を配信する『DAZN』で解説を務めたハーフナー・マイク氏は、以下のようにコメントする。
「急がなければいけないから、なんか...出したら、逆に危ないだろうと思って、出さない場合があるじゃないですか、スローインとかも。それを無理やり出さなきゃいけないっていう感じになっちゃうと、何が正解になってくるんだろう」
スローインのタイミングで、チームによっては様々な動きも想定される。
「けっこうディフェンスを上げてくるチームとかもある。それを待たなければいけないって考えたら、５秒じゃ足りないなって思う」
いかに運用すべきか。思うところがあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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