NHKのスポーツ関連番組の公式X（旧ツイッター）アカウント「NHKスポーツ」は13日、放送予定の「スポーツ×ヒューマン」について編集作業をやり直すことを発表した。サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表のMF遠藤航（33＝リバプール）がケガのためチームから離脱したことを受けての措置。

公式Xでは「#遠藤航 選手の『スポーツ×ヒューマン』予定通りの日時で放送します」と告知し、「チームの仲間に託された、今回のワールドカップに懸けてきた遠藤選手の思い 日本代表からの離脱を受けて編集作業をやり直し、ナレーションコメントも再考」と伝えた。

タイトルは「スポーツ×ヒューマン 信じれば道は切り開ける サッカー日本代表・遠藤航」から「スポーツ×ヒューマン 仲間に託す“最高の景色” 〜サッカー・遠藤航〜」に変更。

番組公式サイトでは内容について「この3年間、日本代表キャプテンとして、ワールドカップ優勝を目標に掲げてきた遠藤航。2月に負った左足の甲のじん帯断裂という大ケガから復帰を目指し、苦しいリハビリに取り組んできた。だが、コンディションが戻りきらず、ワールドカップ出場はかなわなかった。いまの日本代表は『どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれる』と書き記した遠藤。ワールドカップを戦う26人の日本代表に託した思いに迫る」と伝えた。

放送はBSは15日午後11時25分から、総合では26日午前1時20分から。