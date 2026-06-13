＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO

最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞にFRUITS ZIPPERが選ばれた。

真中まな（27）はルビー（トロフィー）を手にし、「日々応援して下さっている、ファンの”ふるっぱー”の皆さんのことも大好きです」と喜びを伝えた。

受賞後の報道陣の取材に対し、真中は「昨年参加させていただいてから、今年このルビーをいただくことを目標に頑張ってきた。本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と話した。続けて「名前を呼ばれてからルビーを持たせてもらうまでのシミュレーションを脳内でしきれていなかったので、ずっと重たい。うれしさと緊張が混ざっているけど、この賞にふさわしいアイドルとして、これからも日本から世界へアイドルカルチャーを引っ張っていける存在になりたい」と誓った。

鎮西寿々歌（27）は「昨年、今までに味わったことのない高揚感と、音楽のすばらしさを全身で感じることができた。音楽は言葉を超えるものだと思いますし、こうして世界に日本のカルチャーを発信できるのはすばらしいこと。私たちも『原宿から世界へ』を掲げているので、『NEW KAWAII』を発信できていると思うとうれしいです」と語った。