フィロソフィーのダンスが2026年6月13日（土）にラストライブを開催。同ライブを完全収録したLIVE Blu-rayと、7インチ・アナログ盤「ダンス・フォー・フィロソフィー」(c/wダンス・ファウンダー[Blow Up Version])を同時発売することを発表した。

LIVE Blu-ray『フィロソフィーのダンス The Last Dance 〜DFP Forever！〜』は、2026年6月13日にLINE CUBE SHIBUYAで開催されたフィロソフィーのダンス、同タイトルのラストライブを収録した映像作品。11年間の活動の集大成となるステージ模様を余すことなく収録している。本編に加え、舞台裏やグッズ撮影時の様子など、ここでしか見ることのできない貴重なメイキング映像も収録予定。ライブ当日の熱気と感動を何度でも楽しめる作品となっている。初回仕様限定盤にはライブ写真を収めたフォトブックに加え、 FINAL衣装メンバーランダムソロチェキを封入する。

また同日には、2026年4月1日発売のベストアルバム『Dance to the Music 〜Journey with Philosophy no Dance〜』に収録された最後の新曲「ダンス・フォー・フィロソフィー」の7インチアナログ盤がソニー・ミュージック内、唯一のアナログ盤レーベル“GREAT TRACKS”より発売される。

「ダンス・フォー・フィロソフィー」は、インディーズ時代の制作陣が再集結し、プロデュースを加茂啓太郎、作詞をヤマモトショウ、作編曲を宮野弦士が担当した楽曲。B面には「ダンス・ファウンダー（Blow Up Version）」を収録しており、レコードならではのサウンドで楽曲を楽しむことができる。

それぞれ異なる形でフィロソフィーのダンスの魅力を味わえる作品として、ぜひ手にとってほしい。

■LIVE Blu-ray『The Last Dance 〜DFP Forever！〜』

2026年9月23日(水) 発売

予約 https://PhilosophynoDance.lnk.to/TheLastDance_DFPForever 【初回仕様限定盤（BD+Photo Book）】SRXL-655 ￥9,900（税込）

※初回仕様：FINAL衣装メンバーランダムソロチェキ封入、フォトブック付き ＜収録内容＞

フィロソフィーのダンス The Last Dance 〜DFP Forever！〜

2026.06.13@LINE CUBE SHIBUYA ＜店舗別購入特典＞

■Sony Music Shop期間限定予約特典：FINAL衣装メンバー全員集合チェキ ※絵柄ランダム

ご予約対象期間：2026年6月13日(土)21:30〜6月27日(土)23:59まで

■Amazon.co.jp ・・・ ビジュアルシート3枚セット

■楽天ブックス ・・・ オリジナルA4クリアポスター3種セット

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナル2L判ブロマイド

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） ・・・ オリジナルアクリルカード

■7インチアナログ盤「ダンス・フォー・フィロソフィー」

2026年9月23日(水) 発売

予約 https://philosophynodance.lnk.to/DanceForPhirosophy_LP ＜商品概要＞

【アナログ盤】 MHKL-104 ￥2,530(税込) ＜収録内容＞

A-1：ダンス・フォー・フィロソフィー

B-1：ダンス・ファウンダー(Blow Up Version) ＜店舗別購入特典＞

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ