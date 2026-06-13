人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

そして、そのゴールに到達するまでには、十人十色のドラマがあるのは言うまでもない。目下、幸せに包まれているカップルにエールを送りつつ、出会いから現在までを根掘り葉掘り聞いてみる「令和の結婚事情レポート」。

今回登場していただくのは、2月22日に入籍した、囲碁界の“平成四天王”の一人である羽根直樹九段の三女・羽根彩夏（あやか）二段と、同じく日本棋院中部総本部所属の西岡正織（まさお）五段だ。羽根家は実父ばかりか祖父は泰正九段、母はしげ子初段という囲碁一家である。

西岡正織五段

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【写真を見る】名門一家の「美人妻」羽根彩夏二段

自然と交際スタート

正織さんが中部総本部（名古屋市）に入段したのは立命館大2年時の2017年4月。月に2〜3度通っていた。彩夏さんは高2の19年に入段。彼が20年に名古屋に転居するまで面識はなかったが、その後は研究会などで顔を合わせ、あいさつ程度は交わすようになった。

交流のきっかけは中部総本部内のテニス部だ。運動好きの棋士約15人の中で彼女の運動神経はズバ抜けていた。正織さんも大学のサークルでソフトテニスをしていたが「いつも（彩夏さんに）ボコボコにされていた」と苦笑する。軟庭の癖が抜けず、硬式のテニスボールをいつも柵越えの“ホームラン”にしてしまう彼の球を、彩夏さんがよく拾いに行っていたという。

部員で食事に行くことも多く、彩夏さんは21年4月に一人暮らしを始めて以降、研究会に顔を出す機会が増え、徐々に親しくなった。

秋ごろに「大戸屋」へ赴いたのが初デート。だが、彼女は食べたメニューまで覚えているのに、彼は「行ったことさえ記憶になくて」と頭をかくばかり。

彼女が彼の部屋にも来るようになり、自然に関係が深まっていった。どちらかが交際を申し入れるでもなく、記憶をたどれば同年12月ごろに交際が始まったようだ。一緒に料理を作り、「オムライスをよく振るまってくれました」と彩夏さん。卵にケチャップでニコちゃんマークが描かれていたりも。

22年12月には札幌を訪れ、クリスマスマーケットや円山動物園を歩き回った。滅多に雪の降らない和歌山市出身の彼の弁は「疲労度よりもフワフワの雪を見られたうれしさが上でした」。

「同棲してもよろしいでしょうか」

23年11月から同棲を始めるにあたり、10月に正織さんは初めて羽根家を訪れた。「昔からテレビで見てた人の家に行くんだ」とド緊張。

前夜は脳内であれこれと初手、二手目を考えた。当日、手土産を渡し「同棲してもよろしいでしょうか」と、冷や汗をかきつつ直樹九段に告げた。四天王が怒髪天を衝（つ）くかと慄（おのの）いたが、「はい、どうぞ」「仲良くやってください」――。

極度の緊張は5分とたたず解けた。彼女の昔のアルバムやビデオを見た正織さんは「家族の皆さんが言われる以上に（彩夏さんが）かわいかった」とノロける。

推しのユーチューバー

昨年春ごろから正織さんは友人の結婚式に招かれる機会が増え、結婚への意識が高まった。彩夏さんも家族旅行で5人きょうだいが集まり結婚の話題になった。加えて推しのユーチューバーがゴールインしたことで、互いに「そろそろかな」「いつする？」といった会話に。タイミングの合うところで籍を入れようと決めた。

昨年9月、正織さんの実家を訪れた彩夏さんに、最も驚いたのは囲碁に詳しかった彼の15歳上の兄。直樹九段のタイトル戦などを熱心に見ていたことから「え？ そんな人が!?」といった反応。

今年4月からNHK Eテレ「囲碁フォーカス」のMCを務め、囲碁の魅力を伝える活動にも力を入れる彩夏さん。囲碁一家に育つも「のびのびと自由にやりたいことをやらせる」という家風で、彩夏さんは自身の子どもに囲碁を強いる考えはなく、「好きなことを大切にしてほしい」と話す。

目下二人のブームはキャンプ。星空を眺めてデジタルデトックスし、「囲碁のことも考えない」と彼。そんな時間があればこそ、研ぎ澄まされた感覚が盤上で発揮されるのか。「自分らしい碁を追究したい」との思いに“愛の力”が加わって、次なる一手に要注目！

「週刊新潮」2026年6月11日号 掲載