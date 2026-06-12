6月14日（日）に阪神競馬場で行われる、第67回宝塚記念（G1・3歳上オープン・芝2200m）の枠順は下記の通り。超豪華メンバーとなった上半期のグランプリ。連覇がかかる武豊騎乗のメイショウタバルは8枠16番からとなった。昨年は軽快な逃げ脚でライバルを完封。今年は春の古馬G1・3連勝がかかるクロワデュノールや、有馬記念Vのミュージアムマイルと強力なライバルが集結した。注目の発走は15時40分。

クロワデュノールは3枠5番

1枠1番

ダノンデサイル

牡5・58.0・戸崎圭太

安田翔伍・栗東

1枠2番

ミュージアムマイル

牡4・58.0・D.レーン

高柳大輔・栗東

2枠3番

シュガークン

牡5・58.0・吉村誠之助

清水久詞・栗東

2枠4番

ミクニインスパイア

牡4・58.0・丹内祐次

林徹・美浦

3枠5番

クロワデュノール

牡4・58.0・北村友一

斉藤崇史・栗東

3枠6番

ビザンチンドリーム

牡5・58.0・西村淳也

坂口智康・栗東

4枠7番

ファミリータイム

牡5・58.0・幸英明

石坂公一・栗東

4枠8番

タガノデュード

牡5・58.0・高杉吏麒

宮徹・栗東

5枠9番

コスモキュランダ

牡5・58.0・横山武史

加藤士津八・美浦

5枠10番

ジューンテイク

牡5・58.0・松山弘平

武英智・栗東

6枠11番

シンエンペラー

牡5・58.0・坂井瑠星

矢作芳人・栗東

6枠12番

マイネルエンペラー

牡6・58.0・川田将雅

清水久詞・栗東

7枠13番

シェイクユアハート

牡6・58.0・古川吉洋

宮徹・栗東

7枠14番

スティンガーグラス

牡5・58.0・岩田望来

友道康夫・栗東

7枠15番

マイユニバース

牡4・58.0・横山典弘

武幸四郎・栗東

8枠16番

メイショウタバル

牡5・58.0・武豊

石橋守・栗東

8枠17番

レガレイラ

牝5・56.0・C.ルメール

木村哲也・美浦

8枠18番

ミステリーウェイ

せん8・58.0・松本大輝

小林真也・栗東