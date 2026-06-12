【宝塚記念】連覇かかる武豊メイショウタバルは8枠16番から
6月14日（日）に阪神競馬場で行われる、第67回宝塚記念（G1・3歳上オープン・芝2200m）の枠順は下記の通り。超豪華メンバーとなった上半期のグランプリ。連覇がかかる武豊騎乗のメイショウタバルは8枠16番からとなった。昨年は軽快な逃げ脚でライバルを完封。今年は春の古馬G1・3連勝がかかるクロワデュノールや、有馬記念Vのミュージアムマイルと強力なライバルが集結した。注目の発走は15時40分。
1枠1番
ダノンデサイル
牡5・58.0・戸崎圭太
安田翔伍・栗東
1枠2番
ミュージアムマイル
牡4・58.0・D.レーン
高柳大輔・栗東
2枠3番
シュガークン
牡5・58.0・吉村誠之助
清水久詞・栗東
2枠4番
ミクニインスパイア
牡4・58.0・丹内祐次
林徹・美浦
3枠5番
クロワデュノール
牡4・58.0・北村友一
斉藤崇史・栗東
3枠6番
ビザンチンドリーム
牡5・58.0・西村淳也
坂口智康・栗東
4枠7番
ファミリータイム
牡5・58.0・幸英明
石坂公一・栗東
4枠8番
タガノデュード
牡5・58.0・高杉吏麒
宮徹・栗東
5枠9番
コスモキュランダ
牡5・58.0・横山武史
加藤士津八・美浦
5枠10番
ジューンテイク
牡5・58.0・松山弘平
武英智・栗東
6枠11番
シンエンペラー
牡5・58.0・坂井瑠星
矢作芳人・栗東
6枠12番
マイネルエンペラー
牡6・58.0・川田将雅
清水久詞・栗東
7枠13番
シェイクユアハート
牡6・58.0・古川吉洋
宮徹・栗東
7枠14番
スティンガーグラス
牡5・58.0・岩田望来
友道康夫・栗東
7枠15番
マイユニバース
牡4・58.0・横山典弘
武幸四郎・栗東
8枠16番
メイショウタバル
牡5・58.0・武豊
石橋守・栗東
8枠17番
レガレイラ
牝5・56.0・C.ルメール
木村哲也・美浦
8枠18番
ミステリーウェイ
せん8・58.0・松本大輝
小林真也・栗東