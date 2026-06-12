2026年6月21日（日）、東京・新宿LOFTにて＜GOLDEN ROCK FESTIVAL 2026 Summer＞が開催される。

2024年のスタート以来、日本のハードロック／ヘヴィメタルシーンの「今」を発信し続けてきたGOLDEN ROCK FESTIVAL（GRF）。2026年夏公演は、これまで以上に特別な意味を持つ。

Dragonステージのヘッドライナーを務めるEARTHSHAKERは、1983年6月21日にデビューアルバム『EARTHSHAKER』を発表。GRF開催日である2026年6月21日は、まさにデビュー43周年の記念日となる。

日本のハードロック黎明期から現在に至るまで第一線を走り続けるレジェンドの存在は、多くのミュージシャンに影響を与え続けている。

そしてDragonステージには、唯一無二のロックエンターテインメントを体現するAURA、初期衝動全開のメタルスピリットを掲げるSUPERBLOOD、そして ex.BLIZARD 下村成二郎率いるCODExo13 が出演。

Ganeshaステージには、NAKED MACHINE、VELL’z FIRE、NACARBIDEが出演。オープニングアクトとしてZLY with 加藤剛志がイベントの幕を開ける。MCは★SYOKO★（★HARDROCK★Holic★）。

43年の歴史を刻み続けるEARTHSHAKERと、次代を担う才能が交差する一日。新宿LOFTで、日本のロックシーンの過去・現在・未来がひとつになる。

主催者コメント

GRFは過去を懐かしむイベントではありません。

日本のロックシーンを築いてくださった先輩方と、今まさに未来を切り拓こうとしているバンドが同じステージに立つことで、新たな物語が生まれる場所です。

EARTHSHAKERデビュー43周年という特別な日に、新宿LOFTでロックの過去・現在・未来が交差します。

世代を超えて楽しめる一日をお届けしますので、ぜひ会場で体感してください。

AXL

GOLDEN ROCK FESTIVAL Organizer

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【Dragon Stage Artist Information】



◾︎EARTHSHAKER

1983年6月21日にアルバム『EARTHSHAKER』でデビュー。日本のハードロックシーンを代表する存在として数々の名曲を生み出し、現在も全国ツアーや大型フェスへの出演を続けるレジェンドバンド。2026年はデビュー43周年を迎える。

Official Website https://earthshaker.jp/

Music Video https://youtu.be/t19W9pLebo0?si=GTjuIN8Ab5izy1Ix

◾︎AURA

1980年代後半から独自のヴィジュアルと圧倒的なライブパフォーマンスで支持を獲得。ジャンルや世代を超えて愛され続ける、日本ロックシーン屈指の個性派バンド。

Official Website https://aura-official555.studio.site/



◾︎SUPERBLOOD

2014年結成。2025年に坂本英三が加入し、EIZO（Vo）、OKAHIRO（G）、AXL（B）、MAD（D）の現体制となる。70’s HRと80’s HMをルーツに、日本人ならではの繊細さをブレンドしたサウンドで、時代が変わろうとも血の通う音楽と血が滾るパフォーマンスを貫き続ける、初期衝動全開のメタルバンド。

Official Website https://www.super-blood.com/

Music Video https://youtu.be/6KSC70WXWUY?si=BJSkRcyve5aL6mL0

◾︎CODExo13

ex.BLIZARD 下村成二郎率いるCODExo13。高い演奏力と現代的なサウンドアプローチで注目を集める新世代ロックバンド。ライブハウスシーンから着実に支持を広げ、独自の存在感を放つ次世代の注目株として期待を集めている。

Official Website https://seijirou.com/codexo13/

Music Video https://youtu.be/PXG-Mxz_C2A?si=H5_rNK_4d5_FCRfc

【Ganesha Stage Artist Information】



◾︎NAKED MACHINE

日本のヘヴィメタルシーンを代表する実力派メタルバンド。重厚なリフと圧倒的な演奏力、そして揺るぎないメタルスピリットで多くのファンを魅了し続けている。

◾︎VELL’z FIRE

情熱的なステージパフォーマンスとドラマティックな楽曲で支持を集めるヘヴィメタルバンド。圧巻のライブで放たれる熱量は必見。

◾︎NACARBIDE

独創的なサウンドと強烈な個性で存在感を放つヘヴィメタルバンド。独自の世界観と攻撃的なサウンドで観客を魅了する。

◾︎ZLY with 加藤剛志（Opening Act）

日本のハードロック／ヘヴィメタルシーンに大きな足跡を残したSLYへのリスペクトを込めて活動するトリビュートバンド。オープニングアクトとしてGRF 2026 Summerの幕開けを飾る。

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