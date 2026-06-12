一見頼りない駐在警官が心に傷を持つヤンキー女子高校生を変えていく。田舎町を舞台に描かれる、不器用だけど優しいヒューマンドラマ【書評】

一見頼りない駐在警官が心に傷を持つヤンキー女子高校生を変えていく。田舎町を舞台に描かれる、不器用だけど優しいヒューマンドラマ【書評】