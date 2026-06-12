松村北斗主演ドラマ『告白－25年目の秘密－』久保史緒里、山下幸輝ら若手注目株からベテラン俳優まで出演決定！ラブストーリーとサスペンスの両面で物語の深みを増す

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松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』に、久保史緒里、山下幸輝、夙川アトム、丘みつ子、田中要次の出演が決定した。若手注目株からベテラン俳優まで幅広い顔ぶれが加わり、物語を彩る新キャストの詳細が明らかになった。

■「ラブストーリーかと思いきや、ドロドロした欲望、サスペンス、会社乗っ取り」（丘みつ子）

久保史緒里が演じるのは、「野瀬化粧品」ブランド事業部でPRを担当する若手社員の橋本涼子。ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）が率いる部署で働く社員役で、久保は、「緊張感が張り詰めるなかで、ブランド事業部での会話を通し、ほっとした時間をお届けできるよう努められたらと思います」と思いを語っている。

山下幸輝は、同じくブランド事業部の営業担当・佐野匠役。麻里子の部下である若手社員を演じる。山下は台本について「何かに対してストレートで迷いのない思い、その強さをひしひしと感じた」とコメントし、「どこか危うさも感じられる繊細な境界線に魅力を感じた」と作品の印象を明かした。

夙川アトムが演じるのは、麻里子の父で「野瀬化粧品」現社長・野瀬銀次郎の秘書を務める浅井豪太。夙川は自身の役どころについて「会社の番犬、いわゆるセンサーのような役割」と表現し、「物語にどのように関わっていくのか見届けてください」と呼びかけた。

丘みつ子は、麻里子の祖母であり「野瀬化粧品」の創業者・野瀬昭子役。野瀬家の歴史を知る重要人物。「ラブストーリーかと思いきや、ドロドロした欲望、サスペンス、会社乗っ取り」と台本を読んだ感想を語り、「さてこの先どう展開してゆくか？」とコメントを寄せている。

そして田中要次が演じるのは、物語の鍵を握る、25年前に起きた連続誘拐事件の犯人・畑野悟。田中は「畑野の秘密、過去は簡単には明かされないと思われますので、ながらスマホとかの脇見視聴は厳禁です！ 特に25年前の畑野は必見ですよっ！」と役への思いを語っている。

本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか――。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。今回新たなキャスト陣が加わり、その物語はさらに深みを増していく。

■出演者の役紹介・コメント

◇橋本涼子 はしもと りょうこ（27）役・久保史緒里

「野瀬化粧品」社員。ブランド事業部PR担当。

Q：純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。

久保：「愛」の捉え方がより広がりを見せているなと感じる現代で、「純愛」と「狂気」が横に並べられたテーマにとても惹かれました。ほんの少しの風でどちらにも傾いてしまう綱渡りのような危ういバランスに、自分自身も考えさせられながら読み進めています。

Q：ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

久保：好きなことを仕事にしている涼子は、上司である麻里子さんのことを心から尊敬しています。緊張感が張り詰めるなかで、ブランド事業部での会話を通し、ほっとした時間をお届けできるよう努められたらと思います。

◇佐野匠 さの たくみ（26）役・山下幸輝

「野瀬化粧品」社員。ブランド事業部営業担当。

Q：純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。

山下：何かに対してストレートで迷いのない思い、その強さをひしひしと感じながら読んでいました。ですがその強さがどこか危うさも感じられて、その繊細な境界線みたいなものにとても魅力を感じました。これまでは同世代との作品が多かったのですが今作は先輩方に囲まれてのお芝居になるので、緊張感も味わいながら今作に挑めたらなと思います。

Q：ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

山下：話を重ねるたび緊張感が走る瞬間、目が離せない瞬間がありますが、どこかリラックスして社内に存在し、ある種、野瀬化粧品社内のアイコニック的人物になればなと思っています。

◇浅井豪太 あさい ごうた（50）役・ 夙川アトム

「野瀬化粧品」社員。銀次郎の秘書。

Q：純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。

夙川 ：主人公にアンチヒーローやダークヒーローのような魅力を感じました。25年にわたる片想いを武器に、過去の凄惨な事件に関わっていく。ときにコミカルなラブストーリーとサスペンスが不均衡に描かれていて新鮮でした。作品の持ち味にうまく溶け込めるよう、演じたいと思います。

Q：ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

夙川 ：野瀬化粧品の社長秘書です。会社の番犬、いわゆるセンサーのような役割です。物語にどのように関わっていくのか見届けてください。

◇野瀬昭子 のせ あきこ（83）役・ 丘みつ子

麻里子の祖母で、「野瀬化粧品」創業者。

Q：純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。

丘：ラブストーリーかと思いきや、ドロドロした欲望、サスペンス、会社乗っ取り。

Q：ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

丘：私の役は、化粧品会社の創業者で今はその会社を、孫の麻里子が継いでくれ、さてこの先どう展開してゆくか？

◇畑野悟 はたの さとる（60）役・田中要次

連続誘拐事件の犯人。

Q：純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。

田中：7歳から25年間も抱き続けた恋心は果たして何処に向かうのか、異形な設定に興味深く読ませて頂いております。そして罪深き過去を持つ私の役がこの物語の中でどのように関わっていくのか、とても非常に楽しみです。

Q：ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

田中：畑野の秘密、過去は簡単には明かされないと思われますので、ながらスマホとかの脇見視聴は厳禁です！特に25年前の畑野は必見ですよっ！

■ストーリー紹介

「それは、純愛か、狂気か。」

一人の女性に、幼い頃から25年間、片想いし続けてきた主人公。

それは、「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。

陰から彼女を追い続ける理由。

その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と

それぞれが抱える秘密が深く関係している。

長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、

日常がスリリングに動き始める。

人は好きな人のことならなんでも知りたい。

だけど、それはどこまでなら許されるのか。

もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら…。

最も無垢で、最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。

■番組情報

日本テレビ系『告白－25年目の秘密－』

毎週土曜21:00～21:54

出演：松村北斗 岡崎紗絵 塩野瑛久 佐々木希 久保史緒里 山下幸輝／水野美紀／夙川アトム 丘みつ子 田中要次 石黒賢 玉山鉄二

脚本：渡邉真子

監督：堀江貴大 鈴木浩介 片山雄一

■関連リンク

『告白－25年目の秘密－』作品サイト

https://www.ntv.co.jp/kokuhaku/