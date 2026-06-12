「こんな選手になるとは…」高校時代の恩師が明かすW杯戦士の横顔。名門“市船”出身者として初の大舞台へ。鈴木唯人はいかなる道を歩んだのか？

「こんな選手になるとは…」高校時代の恩師が明かすW杯戦士の横顔。名門“市船”出身者として初の大舞台へ。鈴木唯人はいかなる道を歩んだのか？