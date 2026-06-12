「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第２日」（１２日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

今季１４戦目となるこの大会で、ルーキー２人が火花を散らしている。

ＱＴ１位の倉林紅（２０）＝サーフビバレッジ＝と、同２１位の藤本愛菜（１９）＝ヤマエグループＨＤ。

３位から出た倉林は４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算８アンダー。藤本も６９とスコアを伸ばし、同７アンダー。午前組終了時点で首位は金瑞娥の同１２アンダー。残り２日を考えれば、２人とも逆転の可能性を秘める。

今季、ルーキーでの初勝利、それも一番乗りにこだわる倉林は、前週２位と上昇気配にあり「チャンスがあると思ってます」と話す。そこに立ちはだかるであろうライバルは「（藤本）愛菜ですね。同期で一番うまい」と、熱い視線を送る。

その藤本も「（倉林）紅ちゃんが一番と思ってます」という中でのルーキーＶ一番乗りを目指している。

この日の藤本は「比較的ショットモード安定していたし、これまではボギーを打った時の立ち直りが遅いな、と気づいて」と、ミスを流すメンタルを心掛けたことで、成績も上がってきた。

この日も７、１１番でボギーを打ったが、その後、３バーディーを取り返した。「めげずにやっていれば、バーディーは来ます」と、ボギーを引きずらない効果を体感できたラウンドとなった。

コースを離れれば「めちゃ仲良し」（藤本）で、「いつか最終日、最終組で一緒に回りたい」（倉林）という、ライバルであり、親友の２人。

昨年のルーキー優勝一番乗りはニチレイレディースでの入谷響だった。大会は違うが、同じシーズン１４戦目。そろそろ、どちらかが勝ち名乗りを上げても全く不思議ではない。