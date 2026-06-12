藤森慎吾が妻の似顔絵を公開 平祐奈は理想の恋人像を描く
ABEMAは、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』を、14日午後9時より放送開始する。
【画像】平祐奈が描いた理想の恋人像
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。
スタジオMCには、前シーズンに引き続き、モデルでタレントのアンミカ、タレントの若槻千夏、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が続投する。
今回6月12日の「恋人の日」にちなみ、藤森には妻の似顔絵を、平には理想の恋人像を描いてもらい、ABEMA公式Xにて公開した。また放送開始を記念して、15日から8月31日までの期間限定で、ダイニングバー「NEO‐SNAPPER CARNAVAL」とのコラボレーション企画を実施。
期間中は、「Bitter or Sweet ショコラセレクション」や「Sweet or Dry スパークリングセレクション」など、番組の世界観を表現したオリジナルコラボレーションメニューを展開する。さらに、コラボメニューを注文すると、番組オリジナルステッカーがもらえる。
【画像】平祐奈が描いた理想の恋人像
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。
今回6月12日の「恋人の日」にちなみ、藤森には妻の似顔絵を、平には理想の恋人像を描いてもらい、ABEMA公式Xにて公開した。また放送開始を記念して、15日から8月31日までの期間限定で、ダイニングバー「NEO‐SNAPPER CARNAVAL」とのコラボレーション企画を実施。
期間中は、「Bitter or Sweet ショコラセレクション」や「Sweet or Dry スパークリングセレクション」など、番組の世界観を表現したオリジナルコラボレーションメニューを展開する。さらに、コラボメニューを注文すると、番組オリジナルステッカーがもらえる。