Uru、デビュー10周年の記念日にライブ映像公開！スキマスイッチ「奏(かなで)」、斉藤和義「ずっと好きだった」などのカバー曲を含む

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デビュー10周年を迎えるUruが、デビュー記念日の6月15日20時～に、2021年に開催されたUru Live『To You』の映像をYouTubeプレミア公開で期間限定公開することが発表された。（※24時間アーカイブ予定）

■Uruの10周年イヤーの盛り上がりに期待

今回公開される映像は、デビュー5周年の2021年にデビュー前から目標としていた東京国際フォーラムホールAで行われたメモリアルなライブとなっており、「あなたがいることで」「プロローグ」などの代表曲や、スキマスイッチ「奏(かなで)」、斉藤和義「ずっと好きだった」などのカバー曲を含む、全18曲が収録された内容となっている。

なお、2月にアルバム『tone』をリリースしたUruだが、7月から始まる3年ぶりとなるツアーの開催も発表されており、10周年イヤーの更なる盛り上がりが期待される。

■Uru Live『To You』セットリスト

01 今逢いに行く

02 プロローグ

03 勿忘（Awesome City Club カバー）

04 いい女

05 Break

06 I don’t suit you（Produced by AmPm)

07 フリージア

～朗読～

08 無機質

09 Don’t be afraid

10 ずっと好きだった（斉藤和義 カバー）

11 ポジティ部入部

12 remember

13 振り子

14 たしかなこと（小田和正 カバー）

15 あなたがいることで

[ENCORE]

01 Love Song

02 奏(かなで)（スキマスイッチ カバー）

03 星の中の君

■ライブ情報

『Uru Tour 2026「tone」』

07/01（水）大阪・フェスティバルホール

07/26（日）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

08/12（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

09/03（木）東京・昭和女子大学人見記念講堂

09/24（木）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

10/21（水）東京・LINE CUBE SHIBUYA

■関連リンク

Uru OFFICIAL SITE

http://uru-official.com