Uru、デビュー10周年の記念日にライブ映像公開！スキマスイッチ「奏(かなで)」、斉藤和義「ずっと好きだった」などのカバー曲を含む
デビュー10周年を迎えるUruが、デビュー記念日の6月15日20時～に、2021年に開催されたUru Live『To You』の映像をYouTubeプレミア公開で期間限定公開することが発表された。（※24時間アーカイブ予定）
■Uruの10周年イヤーの盛り上がりに期待
今回公開される映像は、デビュー5周年の2021年にデビュー前から目標としていた東京国際フォーラムホールAで行われたメモリアルなライブとなっており、「あなたがいることで」「プロローグ」などの代表曲や、スキマスイッチ「奏(かなで)」、斉藤和義「ずっと好きだった」などのカバー曲を含む、全18曲が収録された内容となっている。
なお、2月にアルバム『tone』をリリースしたUruだが、7月から始まる3年ぶりとなるツアーの開催も発表されており、10周年イヤーの更なる盛り上がりが期待される。
■Uru Live『To You』セットリスト
01 今逢いに行く
02 プロローグ
03 勿忘（Awesome City Club カバー）
04 いい女
05 Break
06 I don’t suit you（Produced by AmPm)
07 フリージア
～朗読～
08 無機質
09 Don’t be afraid
10 ずっと好きだった（斉藤和義 カバー）
11 ポジティ部入部
12 remember
13 振り子
14 たしかなこと（小田和正 カバー）
15 あなたがいることで
[ENCORE]
01 Love Song
02 奏(かなで)（スキマスイッチ カバー）
03 星の中の君
■ライブ情報
『Uru Tour 2026「tone」』
07/01（水）大阪・フェスティバルホール
07/26（日）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
08/12（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
09/03（木）東京・昭和女子大学人見記念講堂
09/24（木）兵庫・神戸国際会館こくさいホール
10/21（水）東京・LINE CUBE SHIBUYA
■関連リンク
Uru OFFICIAL SITE
http://uru-official.com