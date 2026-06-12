『めざましWANGANフェス』追加出演アーティスト発表 高橋文哉、綱啓永、K（&TEAM）、倉悠貴参加【出演者一覧掲載】
フジテレビ発・湾岸エリアの新たな夏イベント『めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜』が、東京・湾岸エリアの豊洲PITで8月3日から9日まで、東京ガーデンシアターで8月13日、14日の計9日間にわたって開催される。それに先立って、出演アーティスト第3弾が12日、発表された。
【画像】『めざましライブ』ロゴ
8月3日には、人気急上昇中の「モナキ」が初登場することが決定した。純烈リーダー・酒井一圭がプロデュースした4人組男性歌謡コーラスグループ・モナキ。4月にメジャーデビューし、じん、ケンケン、サカイJr.、おヨネで構成されている。元戦隊俳優や一級建築士など多彩な経歴を持つメンバーが集結。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」はTikTokでダンス動画が拡散し話題に。グループ名は古語の「名もなき」に由来し、「まだ何者でもない4人が成長していく」という意味が込められている。
8月4日「めざましライブ×イマドキ」には、私立恵比寿中学、ねぎ塩豚丼が登場する。『めざましテレビ』の人気トレンドコーナー「イマドキ」と『めざましライブ』がコラボ。イマドキガールとして活躍中の仲村悠菜が所属するアイドルグループ・私立恵比寿中学と、大里菜桜が所属するガールズバンド・ねぎ塩豚丼が対バンする。『イマドキ』ならではのトークコーナーもある。
8月7日「めざましマンスリーエンタメプレゼンターSUMMER PARTY」の初開催も決定。高橋文哉、綱啓永、K（&TEAM）、倉悠貴が参加する。2018年にスタートした「マンスリーエンタメプレゼンター」は、月替わりで俳優・アイドル・芸人など、“めざまし”ならではの旬なタレントが担当する企画で、原稿読みやコメント、さらにはMC的役割にも挑戦している。普段とは違った一面を見せるなど、『めざましテレビ』を代表する人気企画のひとつ。今回は初の試みとして歴代マンスリーエンタメプレゼンターが集まる「SUMMER PARTY」を開催する。
【出演アーティスト一覧】
■8月3日
『ぽかぽか×めざましライブ』
OWV×OCTPATH
『めざましライブ』
モナキ
■8月4日
『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』
『めざましライブ×イマドキ』
私立恵比寿中学×ねぎ塩豚丼
『めざましライブ』
ILLIT×CUTIE STREET
■8月5日
『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』
『New Beginning Fes』 inめざましWANGANフェス
■8月6日
『Ａぇ! groupのQ&Aぇ!』in めざましWANGANフェス
『けるとめる』in めざましWANGANフェス
『めざましライブ』
Juice＝Juice
■8月7日
『めざましマンスリーエンタメプレゼンターSUMMER PARTY』
高橋文哉、綱啓永、K（&TEAM）、倉悠貴など
『めざましライブ』
TWS
■8月8日
『めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか？』
ONE N’ ONLY×BUDDiiS
『めざましライブ』.ENDRECHERI. presents ココロノノリモノ
.ENDRECHERI.×syudou×muque
■8月9日
『千鳥の鬼レンチャンpresents ほいロックフェス』
■8月13日（東京ガーデンシアターday1）
マルシィ、INI、CANDY TUNE、MyM、RIIZE、SPアクト:VOLTACTION、
ちいかわ・ハチワレ
※新音楽番組『STAR』コラボも
■8月14日（東京ガーデンシアターday2）
HY、NiziU、FRUITS ZIPPER、こっちのけんと、NCT WISH、Hearts2Hearts、ハナコ、ちいかわ・ハチワレ
※『新しいカギ』コラボも
【画像】『めざましライブ』ロゴ
8月3日には、人気急上昇中の「モナキ」が初登場することが決定した。純烈リーダー・酒井一圭がプロデュースした4人組男性歌謡コーラスグループ・モナキ。4月にメジャーデビューし、じん、ケンケン、サカイJr.、おヨネで構成されている。元戦隊俳優や一級建築士など多彩な経歴を持つメンバーが集結。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」はTikTokでダンス動画が拡散し話題に。グループ名は古語の「名もなき」に由来し、「まだ何者でもない4人が成長していく」という意味が込められている。
8月7日「めざましマンスリーエンタメプレゼンターSUMMER PARTY」の初開催も決定。高橋文哉、綱啓永、K（&TEAM）、倉悠貴が参加する。2018年にスタートした「マンスリーエンタメプレゼンター」は、月替わりで俳優・アイドル・芸人など、“めざまし”ならではの旬なタレントが担当する企画で、原稿読みやコメント、さらにはMC的役割にも挑戦している。普段とは違った一面を見せるなど、『めざましテレビ』を代表する人気企画のひとつ。今回は初の試みとして歴代マンスリーエンタメプレゼンターが集まる「SUMMER PARTY」を開催する。
【出演アーティスト一覧】
■8月3日
『ぽかぽか×めざましライブ』
OWV×OCTPATH
『めざましライブ』
モナキ
■8月4日
『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』
『めざましライブ×イマドキ』
私立恵比寿中学×ねぎ塩豚丼
『めざましライブ』
ILLIT×CUTIE STREET
■8月5日
『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』
『New Beginning Fes』 inめざましWANGANフェス
■8月6日
『Ａぇ! groupのQ&Aぇ!』in めざましWANGANフェス
『けるとめる』in めざましWANGANフェス
『めざましライブ』
Juice＝Juice
■8月7日
『めざましマンスリーエンタメプレゼンターSUMMER PARTY』
高橋文哉、綱啓永、K（&TEAM）、倉悠貴など
『めざましライブ』
TWS
■8月8日
『めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか？』
ONE N’ ONLY×BUDDiiS
『めざましライブ』.ENDRECHERI. presents ココロノノリモノ
.ENDRECHERI.×syudou×muque
■8月9日
『千鳥の鬼レンチャンpresents ほいロックフェス』
■8月13日（東京ガーデンシアターday1）
マルシィ、INI、CANDY TUNE、MyM、RIIZE、SPアクト:VOLTACTION、
ちいかわ・ハチワレ
※新音楽番組『STAR』コラボも
■8月14日（東京ガーデンシアターday2）
HY、NiziU、FRUITS ZIPPER、こっちのけんと、NCT WISH、Hearts2Hearts、ハナコ、ちいかわ・ハチワレ
※『新しいカギ』コラボも