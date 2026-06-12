【哲学】知的能力が高い人であるほど、ひとりで過ごそうとする傾向が強まり、知的能力が低い人であるほど、誰かと一緒にいようとする傾向がある

人付き合いが苦手で、休日はひとりで過ごしたい。そんな自分を「社交性がない」と引け目に感じてきた人がいるかもしれない。しかし哲学者ショーペンハウアーは、まったく逆のことを言っている。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

「ひとりでいたい」は、知性の高さの表れかもしれない

飲み会の誘いを断りたい。

休日は誰にも会わず、ひとりで過ごしたい。

そういう自分を、付き合いが悪い社交性がないと責めてきた人は多いはずだ。

しかしショーペンハウアーは、この傾向をまったく別の角度から見る。

知的能力が高い人ほど、ひとりで過ごそうとする。

知的能力が低い人ほど、誰かと一緒にいようとする――そういう傾向がある、と言うのだ。

孤独は「偉大な人間の特性」だ



つまり、孤独は偉大な人間の特性なのである。

孤独こそ、人間本来の姿に近い。友人であれ、恋人であれ、家族であっても、自分と完全に一つになることは不可能だ。各人の個性や好み、意見が違うため、常に不協和音とすれ違いが起こるものだからだ。 ショーペンハウアーは、孤独と社交性を対立するものと見た。知的能力が高い人であるほど、ひとりで過ごそうとする傾向が強まり、知的能力が低い人であるほど、誰かと一緒にいようとする傾向があるというのだ。つまり、孤独は偉大な人間の特性なのである。孤独こそ、人間本来の姿に近い。友人であれ、恋人であれ、家族であっても、自分と完全に一つになることは不可能だ。各人の個性や好み、意見が違うため、常に不協和音とすれ違いが起こるものだからだ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

著者はさらに踏み込む。

孤独こそ、人間本来の姿に近い――と。

どれだけ親しい友人も、恋人も、家族でさえも、自分と完全に一つになることはできない。

個性や好み、意見が異なる以上、人と一緒にいる限り、不協和音とすれ違いは必ず生まれる。

これは人間関係を否定しているのではない。

「完全にわかり合える他者」という幻想を手放すことで、かえって関係が楽になるという洞察だ。

誰かといても「ひとりだ」と感じる瞬間は、失敗ではなく、人間の本質に気づいている瞬間だ。

「ひとりの時間」を、罪悪感なく過ごすために

ショーペンハウアーの視点を借りれば、

ひとりでいることを好む自分は、 社交性が欠けているのではなく、自分の内側と向き合える人間なのだ。

「もっと人と関わらなければ」という焦りを感じたとき、

それが本当に自分にとって必要なことなのか、一度立ち止まって問い直してみてほしい。

ひとりの時間を「充電」ではなく「本来の姿」として肯定することが、心の平穏への入口になる。

今日から試すなら、ひとりで過ごす時間に罪悪感を持つことをやめることだけでいい。