

s**t kingz

s**t kingzが10日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。

【写真】s**t kingz、フォーマルなスーツ姿でグリーンカーペットに登場（全身）

6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されたMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェスとは一線を画し、「PRAISE（称賛）」をコンセプトに次世代の表現を提示する。

昨年に続き2度目の開催を記念し、Mrs. GREEN APPLEのシンボルカラーである“グリーン”の装飾を模したグリーンカーペットでフォトコールが実施された。

普段は“踊れる服”を選ぶことが多いというs**t kingzだが、今回の『CEREMONY』参加にあたっては、ビシッと決めたスーツに、普段は履き慣れないヒールの高い靴をチョイス。さらに、遊び心として4人とも襟に羽の飾りを装着した。この羽には、スタイリストからの「羽ばたいてこい」というメッセージが込められていると明かした。

なお、この日のフォトコールには主催のMrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）、ORANGE RANGE、MCを務める中条あやみ、サッシャが出席した。