【創業60周年記念】松屋、“復刻メニュー総選挙”殿堂入りメニュー「シュクメルリ」が世界へ 6・16から数量限定販売
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、16日午前10時より「シュクメルリ」を販売する。
【写真】にんにく香る…「シュクメルリ」値段など商品概要
創業60周年を記念して、同店の歴史を変えた伝説のメニュー「シュクメルリ」が、世界中の松屋で同時発売される。「世界のおいしい料理をたくさんの人に食べてもらいたい」という発想から誕生した「シュクメルリ」は、近年の同店における、定食メニューの充実や、世界のグルメメニュー拡大のきっかけとなった象徴的な商品。2020年の発売以降、「松屋復刻メニュー総選挙」でも見事1位に輝き、殿堂入りを果たした。
“世界一にんにくをおいしく食べる料理”とも呼ばれる「シュクメルリ」は、鶏肉をにんにくの効いたホワイトソースで煮込んだジョージアの郷土料理。同店では、日本のごはんに合うようソースの開発にこだわり抜いた。
甘味のあるサツマイモ、とろ〜りチーズ、ジューシーなチキンを包み込む、ホワイトソース特有のまろやかさの後に、パンチの効いたにんにくの風味とミルキーなチーズのおいしさが馴じみ、ご飯が恋しくなる味わい。「シュクメルリ鍋定食」を選ぶと、追いチーズ付きで、ご飯と混ぜればドリア風になる。
【写真】にんにく香る…「シュクメルリ」値段など商品概要
創業60周年を記念して、同店の歴史を変えた伝説のメニュー「シュクメルリ」が、世界中の松屋で同時発売される。「世界のおいしい料理をたくさんの人に食べてもらいたい」という発想から誕生した「シュクメルリ」は、近年の同店における、定食メニューの充実や、世界のグルメメニュー拡大のきっかけとなった象徴的な商品。2020年の発売以降、「松屋復刻メニュー総選挙」でも見事1位に輝き、殿堂入りを果たした。
甘味のあるサツマイモ、とろ〜りチーズ、ジューシーなチキンを包み込む、ホワイトソース特有のまろやかさの後に、パンチの効いたにんにくの風味とミルキーなチーズのおいしさが馴じみ、ご飯が恋しくなる味わい。「シュクメルリ鍋定食」を選ぶと、追いチーズ付きで、ご飯と混ぜればドリア風になる。