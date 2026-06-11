都内のママ友と「ランドセル」の話をすると“工房系”や“有名ブランド”の名前ばかり…。「3万円台」で考えていたので、びっくりです！やはりある程度値が張るものを選ぶべきでしょうか…？

ランドセル3万円台は現実的な予算

最近のランドセルは、価格が高くなっています。ランドセル工業会の2026年調査では、ランドセルの平均購入額は6万2034円となっております。工房系や有名ブランドでは、7万円から10万円前後の商品も珍しくありません。

そのため、ママ友同士の会話で高額なランドセルの名前が出ると、「3万円台では安すぎるのでは」と感じるかもしれません。しかし、平均価格はあくまで平均です。高額な商品を買う家庭がある一方で、量販店モデル、型落ち品、アウトレット、ネット通販の商品を選ぶ家庭もあります。

3万円台は、極端に安い価格帯というより、機能と価格のバランスを取りやすい現実的な予算です。A4フラットファイル対応、軽量設計、反射材、ワンタッチロック、6年保証など、基本機能を備えた商品も多くあります。

ランドセルは祖父母が買う家庭も多く、予算に差が出やすい買い物です。都内では展示会やブランド情報が集まりやすいため、高い商品が目立つこともあります。周囲の会話だけで「このくらい出さないといけない」と決める必要はありません。家庭の予算と子どもの使いやすさを基準に選ぶとよいでしょう。



3万円台を選ぶなら保証と背負いやすさを確認する

3万円台のランドセルを選ぶ場合でも、確認すべきポイントは高額商品と同じです。まず大切なのは6年保証があるかどうかです。ランドセルは毎日使うため、肩ベルト、金具、ロック部分、持ち手などが壊れることがあります。

保証があっても、無料修理の範囲、送料、代替ランドセルの貸し出しがあるかは商品によって違ってきます。購入前に保証内容を読んでおくとよいでしょう。

次に、A4フラットファイルが入るかを確認します。最近の小学校では、プリントやファイルを持ち帰ることが多く、収納力は大切です。サイズが小さいと、ファイルが曲がったり、サブバッグが増えたりして子どもの負担になります。

さらに、背負いやすさも重要です。実際の重さが軽くても、肩ベルトや背中の形が合わないと重く感じることがあります。可能であれば試着し、肩に食い込まないか、背中にすき間ができすぎないかを見ましょう。

3万円台の商品は、量販店や通販でも選択肢があります。ただし、ネット購入の場合は写真だけでは分かりにくい部分もあります。返品や交換ができるか、修理窓口が明確か、口コミで肩ベルトや耐久性に大きな不満がないかを確認しておくと安心です。



高いランドセルとの差は素材やデザイン、ブランド感に出やすい

高いランドセルには、素材や縫製、デザイン、背負いやすさ、修理対応などにこだわった商品が多くあります。工房系や有名ブランドは、見た目の満足感があり、色や細部まで選べる楽しさもあります。祖父母からの入学祝いとして、記念になるものを選びたい家庭には向いています。

一方で、高いランドセルを買ったからといって、必ず6年間満足できるとは限りません。低学年のときに選んだ色やデザインを、高学年になって好まなくなることもあります。天然皮革は高級感がありますが、重さが気になる場合もあります。価格が高いほど、親の期待も大きくなり、子どもが雑に扱うとイライラしてしまうこともあるでしょう。

3万円台のランドセルは、ブランド感や細かな装飾では高額商品に及ばないことがあります。しかし、毎日の通学に必要な機能がそろっていれば、実用面では十分な場合もあります。特に人工皮革の商品は軽く、雨にも比較的強く、手入れしやすい点がメリットです。

大切なのは、「高いから安心」「安いから不安」と単純に決めないことです。価格差は、素材、ブランド、デザイン、販売方法、広告費などにも表れます。子どもが背負いやすく、学校生活で困らない機能があるなら、3万円台でも納得して選べます。



まとめ

周囲が工房系や有名ブランドのランドセルを選んでいると、3万円台のランドセルを買うことに不安を感じるかもしれません。しかし、ランドセルは高ければ必ずよいわけではありません。3万円台は、機能と価格のバランスを取りやすい現実的な予算です。

3万円台のランドセルを選ぶなら、6年保証、A4フラットファイル対応、背負いやすさ、重さ、修理対応を確認しましょう。型落ち品やアウトレット、量販店モデルなら、品質を保ちながら価格を抑えられる場合もあります。

ランドセル以外にも入学準備にはお金がかかりますので、周囲と同じ価格帯に合わせる必要はありません。子どもが気に入っていて、毎日安全に使えるものであれば、3万円台でも十分選択肢になります。見栄ではなく、子どもと家計の両方に合うランドセルを選ぶのがよいでしょう。



出典

ランドセル購入に関する調査 2026年

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー