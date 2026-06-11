ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が9日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。中日ドラゴンズのマスコット、ドアラに物申した。

山口は熱烈な中日ファンとして知られ、現在はアンバサダーにも就任。番組では「ドライチ ドラゴンズファンの一郎くん」がコーナー化されている。

現在、2012年にリリースした楽曲「夜の踊り子」がネットミーム化され、リバイバルヒット中。5月19日深夜放送回では中日のマスコット、ドアラに言及。「巨人のマスコットキャラクターのジャビットたちが『夜の踊り子』を踊ってくれたんですよ」と切り出した上で「おい、ドアラ！ ドアラちゃん？ チアドラが踊ったから、もういいだろ、みたいになってる？」と語り、「夜の踊り子」ダンスを披露しないドアラに苦言を呈してた。

今放送では「『夜の踊り子』のミームね。ソフトバンクと巨人と広島が『夜の踊り子』ミームをやってくれています。3球団やってくださってるんです。ドラゴンズ入ってないけどね。これ、ドアラやってくれないの」と切り出した。

「やりゃいいじゃん」と声を大にし「俺は圧をかけたいのよ。今、オールナイトニッポンを聴いてくださっている野球ファンの皆さん、12球団さまざまいらっしゃると思いますけど、ソフトバンク、巨人、広島以外。つまり横浜（DeNA）、阪神、ヤクルト、西武、ロッテ、オリックス、楽天、日ハムの8球団。この8球団も『夜の踊り子』をやってもらいたい。ドアラだけやってない状態をつくりだしたいんですよ」と提案した。

「外堀を固めて、はいドアラさんと。『夜の踊り子』もろうそくでいったら、これぐらいよ。もうちょっとしたらランク外になっちゃうから。まだミームやってんの？みたいになるから。残り8球団の皆さん、あおってもらっていいかな？ 俺、11球団までいったらドアラにLINEするから」と主張した。

「夜の踊り子」のリバイバルヒットのきっかけはネットミームだった。インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール（Pacu Jalur）」の動画に「夜の踊り子」の音源が使用され、ネット上で大バズり。船の先頭に立つ子供の船頭がテンポよく舞いを披露。「夜の踊り子」のリズムとピッタリと同化。有名人や一般人が次々と「夜の踊り子」ダンスを披露する現象が巻き起こっている。