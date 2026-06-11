スポーツ好き外国人1万人が選ぶ「すごい日本人サッカー選手BEST10」発表 MC・渡辺翔太憧れの本田圭佑の強気発言も登場
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が東野幸治とMCを務めるバラエティー『この世界は1ダフル』（後8：00）では、開幕を6時間後に控える『FIFAワールドカップ2026』をより楽しむための企画を届ける。スタジオゲストの佐藤栞里、曽野舜太（M!LK）、野呂佳代、中嶋優月（櫻坂46）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、河井ゆずる（アインシュタイン）とともに、サッカーが好きな人も全く知らない人も楽しめる2時間スペシャルとなる。
【写真】ＭＣの渡辺翔太＆東野幸治も大興奮
“1ダフル”恒例のランキング企画では、「スポーツ好き外国人1万人が選んだ すごい日本人サッカー選手BEST10」を発表。「あまりスポーツを見る機会がないという人でも『FIFAワールドカップ』が始まったら楽しめる構成になっている！」と東野が言う通り、ワクワク・ドキドキの名場面が盛りだくさんの内容に。
『FIFAワールドカップ』で、数々の名プレーを見せてきたSAMURAI BLUEたち。BEST10には、強靱（きょうじん）なメンタルと左足から放たれる鋭いシュートが武器の堂安律、中盤の要・天才的な足さばきで相手を翻弄（ほんろう）する鎌田大地、長きにわたり日本代表の10番を背負ってきた香川真司、ピッチを支配する日本の司令塔・中田英寿、MC渡辺も憧れる強気発言が話題の本田圭佑らがランクイン。スポーツ好き外国人が彼らをセレクトしたわけとは。またBEST10入りした選手たちの、衝撃を与えた試合や名パフォーマンスなどをたっぷりと紹介する。
さらに、世界最年長の現役プレーヤー・三浦知良もランクイン。1993年のＪリーグ開幕以降、Jリーグ界をけん引し続ける三浦。59歳の現在もピッチ上を駆け回っていることが紹介されると「えええ!? 59歳!?」と驚きを隠せない野呂たち。三浦の伝説のプレーとして紹介されるのは、日本代表とJリーグ選抜が戦った東日本大震災の復興支援として行われたチャリティーマッチで見せたゴールシーン。当時の日本代表監督のアルベルト・ザッケローニ氏が「私はゴールを決められることが嫌いだが、人生で初めてゴールを決められてうれしかった」と語る伝説のプレーを振り返る。
1990年代前半までは『FIFAワールドカップ』出場がかなわなかった日本代表だが、初めて出場した『FIFAワールドカップ フランス大会』（1998年開催）を皮切りに、日本列島が歓喜に包まれた『FIFAワールドカップ 日韓大会』（2002年開催）、中田英寿・小野伸二ら黄金世代に加え中村俊輔のプレーが光った『FIFAワールドカップ ドイツ大会』（2006年開催）を経て、いよいよ開幕する『FIFAワールドカップ2026』まで8大会連続出場するまでに。これまで日本代表が残してきた数々の歴史的瞬間を振り返る。
12年ぶりに岡田武史氏が監督に就任した『FIFAワールドカップ 南アフリカ大会』（2010年開催）は“谷間の世代”と言われ連敗が続き大不振。その状況を打破するために岡田監督が行った苦渋の決断や、本田圭佑と遠藤保仁の伝説のフリーキックなど、名シーンが登場する。2022年に世界中が衝撃を受けた“三苫の1ミリ”も。日本中が歓喜に燃えた相手選手をあざむく遠藤のシュートにも注目だ。
さらに、過去の『FIFAワールドカップ』の試合の中から厳選したハプニング映像にAぇ! group・末澤誠也＆佐野晶哉がアテレコ。サッカーでは御法度（ごはっと）の思わず手がでてしまった試合展開や、選手同士の仲良しユニホーム交換シーンなどが登場する。
“1ダフル”恒例のランキング企画では、「スポーツ好き外国人1万人が選んだ すごい日本人サッカー選手BEST10」を発表。「あまりスポーツを見る機会がないという人でも『FIFAワールドカップ』が始まったら楽しめる構成になっている！」と東野が言う通り、ワクワク・ドキドキの名場面が盛りだくさんの内容に。
『FIFAワールドカップ』で、数々の名プレーを見せてきたSAMURAI BLUEたち。BEST10には、強靱（きょうじん）なメンタルと左足から放たれる鋭いシュートが武器の堂安律、中盤の要・天才的な足さばきで相手を翻弄（ほんろう）する鎌田大地、長きにわたり日本代表の10番を背負ってきた香川真司、ピッチを支配する日本の司令塔・中田英寿、MC渡辺も憧れる強気発言が話題の本田圭佑らがランクイン。スポーツ好き外国人が彼らをセレクトしたわけとは。またBEST10入りした選手たちの、衝撃を与えた試合や名パフォーマンスなどをたっぷりと紹介する。
さらに、世界最年長の現役プレーヤー・三浦知良もランクイン。1993年のＪリーグ開幕以降、Jリーグ界をけん引し続ける三浦。59歳の現在もピッチ上を駆け回っていることが紹介されると「えええ!? 59歳!?」と驚きを隠せない野呂たち。三浦の伝説のプレーとして紹介されるのは、日本代表とJリーグ選抜が戦った東日本大震災の復興支援として行われたチャリティーマッチで見せたゴールシーン。当時の日本代表監督のアルベルト・ザッケローニ氏が「私はゴールを決められることが嫌いだが、人生で初めてゴールを決められてうれしかった」と語る伝説のプレーを振り返る。
1990年代前半までは『FIFAワールドカップ』出場がかなわなかった日本代表だが、初めて出場した『FIFAワールドカップ フランス大会』（1998年開催）を皮切りに、日本列島が歓喜に包まれた『FIFAワールドカップ 日韓大会』（2002年開催）、中田英寿・小野伸二ら黄金世代に加え中村俊輔のプレーが光った『FIFAワールドカップ ドイツ大会』（2006年開催）を経て、いよいよ開幕する『FIFAワールドカップ2026』まで8大会連続出場するまでに。これまで日本代表が残してきた数々の歴史的瞬間を振り返る。
12年ぶりに岡田武史氏が監督に就任した『FIFAワールドカップ 南アフリカ大会』（2010年開催）は“谷間の世代”と言われ連敗が続き大不振。その状況を打破するために岡田監督が行った苦渋の決断や、本田圭佑と遠藤保仁の伝説のフリーキックなど、名シーンが登場する。2022年に世界中が衝撃を受けた“三苫の1ミリ”も。日本中が歓喜に燃えた相手選手をあざむく遠藤のシュートにも注目だ。
さらに、過去の『FIFAワールドカップ』の試合の中から厳選したハプニング映像にAぇ! group・末澤誠也＆佐野晶哉がアテレコ。サッカーでは御法度（ごはっと）の思わず手がでてしまった試合展開や、選手同士の仲良しユニホーム交換シーンなどが登場する。