○アエリア <3758> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.9％にあたる80万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月18日から27年3月31日まで。



○児玉化 <4222> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.77％にあたる12万株(金額で7000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月13日から27年3月31日まで。



○ＪＸ金属 <5016> [東証Ｐ]

発行済み株式数の0.42％にあたる400万株の自社株を消却する。消却予定日は7月31日。



○あさくま <7678> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.26％にあたる6万7000株(金額で5億円)を上限に、6月11日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2026年6月10日］



株探ニュース