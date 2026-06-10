プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のU-NEXT Piratesは6月10日、小林剛（麻将連合）との契約を満了、同選手が退団することを発表した。小林はMリーグ創設1年目の2018-19シーズン、ドラフト1位で指名されたリーダー。ファンからは「麻雀サイボーグ」「麻雀ロボ」、チーム内では「船長」とも呼ばれながら、デジタル派雀士として活躍してきたが近年は個人マイナスが続いていた。これでU-NEXT Piratesは、チーム創設時のメンバー3人（小林、朝倉康心、石橋伸洋）は全て退団したことになる。小林、チームメイトらのコメントは以下の通り。

【映像】小林、レギュラー通算200戦目のメモリアルなアガリ

◆小林剛選手

今シーズンをもって、U-NEXT Piratesとの契約を満了することになりました。残念ではありますが、本当にありがとうございました。

8年前にドラフト1位で指名していただいて以来、様々な経験をさせてもらい、麻雀という競技のプロとしてかけがえのない日々を送らせていただきました。ファンの皆様、Ｍリーグをここまで作ってくれたオーナー企業・スポンサー企業の皆様、対戦してきた全選手の皆様、本当にありがとうございました。

ただここ数年は皆様の期待に応えるような成績を残すことができず、このたび契約満了となりました。

木下監督、折戸マネージャーをはじめとするU-NEXTの皆様、共に戦った朝倉康心、石橋伸洋、瑞原明奈、鈴木優、仲林圭のみんなにも感謝の気持ちしかありません。

私は麻雀をやめるわけではありません。今後とも、麻将連合小林剛とＭリーグをよろしくお願いします。

◆瑞原明奈選手

パイレーツというチームの象徴そのものとして、8年間引っ張ってくださりありがとうございました。

麻雀プロとしての在り方、対局の所作やマナー、放送対局のあれこれ、そして麻雀の戦術、知識。なにもかも1から教えていただいて、今の瑞原明奈がいます。

ちょっとしたことでも見逃さず詰めて、でも私が反省していることは笑ってドンマイって言ってくれて。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

いろんな経験を一緒にできて、たくさんの思い出を共有できて、とても幸福な7年間でした。

これからも勝手にわたしにとって麻雀界の父だと思っているので、なにかに気づいたらいつでも叱ってもらえたら嬉しいです。（年齢ひとまわりも違わないけども！）

8年間、本当にお疲れ様でした！

◆鈴木優選手

剛さんはロボットで感情がなく、よく鳴いてダメならオリて、淡々と粛々と綺麗に打牌を繰り返す方。僕がPiratesに入団する頃のイメージです。一緒に過ごした4シーズンで大切なことをたくさん学び、剛さんのことをたくさん知りました。

剛さんも僕たち人間と同じように喜んで同じように悔しくて、イメージ通りだったのはよく鳴くことだけでした。時が経つにつれて、混一色意識が強くなったり、少し粘ったり、時に強気な押しをみるとチームメイトの麻雀に似てきている気がしてとても嬉しかったです。剛さんのアガりで何度鳥肌が立って感動したか分かりません。

監督から話を伝えられてしばらく言葉になりませんでした...ですが、前を向いてまた新しくなるチームで3度目のシャーレを掲げてきます！4人で喜んだり悔しい思いをしたりたくさん遊んだ時間を忘れません！！

指名をいただいたのがPiratesで小林剛が船長でよかったです。8年間（一旦ね）お疲れさまでした！！

◆仲林圭選手

剛さん、お疲れ様でした。

剛さんと初めて麻雀したのは19年前に土田先生がやられていたピンツェリーグと言うリーグでした。その時に吉田光太プロからご紹介いただき参加したのですが、なんだあの発声がちっちゃい若手はとお叱りをいただいたのを今でも覚えています。

剛さんはパイレーツだけでなく、麻雀プロとして大事なこと、視聴者、ファンにどう見られるのが正しいのかを本当に教えていただきました。

いつも一緒のイベントでは、慣れている方は初心者の人に優しく、皆さんが気持ちよく麻雀を楽しんでいただけるのがプロとしてありがたいことですとスピーチされていました。ロボと言われていた剛さんがパイレーツの中で一番他人の気持ちを理解し、相手の立場に立ち、その方々が麻雀は楽しいものだと胸を張っていってもらえるように振る舞っていたのを知っています。その姿を見て、私も初心者だった時を思い出し、何が嫌だったかなとか色々考えながらファンの方々の対応をしていました。

Mリーグからではなく、RTDの時代から麻雀業界を牽引していただいた剛さんに感謝の言葉しかありません。麻雀プロとはかくあるべし、小林剛こそ麻雀プロです。

本当に4年間ありがとうございました。

◆木下尚監督

まずは剛さん、パイレーツのドラフト1位指名以来8年間、チームを支えてくださり本当にありがとうございました。

Mリーグ2019‐20ファイナル最終戦、發を止め切って初優勝を持ち帰った剛さん。Mリーグ2021-22セミファイナル最終戦、チームが失意のどん底にいる中、冷静に条件だけを確認して試合へ向かった剛さん。直近の4年間も、チームメイトへ麻雀プロとしての心得を説き、精神的に支え続けた剛さん。どの剛さんも私にとっては紛れもなくパイレーツの「船長」でした。

これからもチームとして、イベントや配信などは積極的にご一緒したいと思っていますし、私個人としても、選手と監督という関係ではなくなりますが、チームという枠を超えて、Mリーグを、麻雀界を一緒に盛り上げていけたら嬉しいなと思っています。剛さんのさらなるご活躍を、チーム運営一同、心よりお祈りいたします。

そしてサポーターの皆様、小林選手を応援してくださっている方は最大8年間、現体制になって応援してくださっている方は最大4年間、パイレーツを応援してくださり本当にありがとうございます。皆様は小林選手を、この4人のパイレーツを愛してくださっていると思いますし、今回の発表を受け、応援できなくなってしまう方も多くいらっしゃると思います。ただ、どんな選手でもいつかは契約満了となる時が来ます。その理由、そのタイミングはいろいろな考え方があると思いますが、チームを長い目でみた時に、苦しいですが必要な決断をしたと私は考えています。どうかチームの決断を、ご理解いただけましたら幸いです。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

