新NISAで知っておきたい！REIT（リート）とは？少額で始める不動産投資
REITとは不動産に投資する金融商品REIT（リート）は「Real Estate Investment Trust（不動産投資信託）」の略称です。投資家から集めた資金を使ってオフィスビルや商業施設、物流施設、ホテル、住宅などの不動産を購入し、その賃料収入や売却益を投資家へ分配する仕組みです。
株式投資の場合は企業へ投資しますが、REITは不動産へ投資する点が大きな違いです。投資家自身が物件を探したり管理したりする必要はなく、専門の運用会社が不動産の取得や管理を行います。
不動産というと難しそうなイメージを持つ人もいますが、REITは証券会社を通じて株式と同じように売買できるため、初心者でも比較的利用しやすい金融商品といえるでしょう。
マンション投資との違い不動産投資というと、マンションやアパートを購入するイメージを持つ人も多いでしょう。実際、賃貸用マンション投資では数千万円単位の資金が必要になることがあります。また、入居者募集や設備修繕、建物管理など、さまざまな手間も発生します。
一方、REITは複数の投資家から集めた資金をまとめて運用する仕組みです。そのため、一人で物件を購入する必要がありません。
また、1つのマンションに投資するのではなく、複数の不動産へ分散投資されていることも特徴です。仮に一部の物件で空室が増えたとしても、他の物件からの収益でカバーできる可能性があります。
さらに、REITは証券取引所に上場しているため、必要に応じて売却しやすいという特徴もあります。不動産そのものを売却する場合に比べて換金しやすい点は大きな違いといえるでしょう。
REITにはさまざまな種類があるREITとひと口にいっても、投資対象はさまざまです。
代表的なものとしては、
・オフィスビル型
・商業施設型
・物流施設型
・ホテル型
・住宅型
などがあります。
例えば物流施設型REITは、インターネット通販市場の拡大を背景に注目されてきました。物流倉庫への需要が増えることで、賃料収入の拡大が期待されるためです。
ホテル型REITは観光需要の影響を受けやすい特徴があります。訪日外国人観光客の増加や旅行需要の回復が追い風になることもあります。
住宅型REITはマンションなど住居系不動産へ投資するため、比較的安定した需要が期待されることがあります。
同じREITでも投資対象によって値動きや収益の特徴が異なるため、どのような不動産へ投資しているのかを確認することが重要です。
代表的なJ-REITにはどんなものがある？こうしたREITのうち、日本国内の不動産を主な投資対象とするものは「J-REIT」と呼ばれています。現在、多くのJ-REITの銘柄が上場しています。
代表的な銘柄としては、
・日本ビルファンド投資法人＜8951＞
・ジャパンリアルエステイト投資法人＜8952＞
・日本プロロジスリート投資法人＜3283＞
などがあります。
日本ビルファンド投資法人やジャパンリアルエステイト投資法人は、オフィスビル中心のREITとして知られています。一方、日本プロロジスリート投資法人は物流施設を中心に運用しています。投資先によって景気の影響や収益構造が異なるため、銘柄ごとの特徴を理解することが大切です。
少額から不動産投資を始めたい人の選択肢REITは、不動産投資と株式投資の特徴をあわせ持つ金融商品です。少額から始められることに加え、複数の不動産へ分散投資できる点も魅力です。また、自分で物件を管理する必要がないため、不動産投資の経験がない人でも始めやすい商品といえます。
もちろん、REITは市場で売買されるため価格変動があります。預金や個人向け国債のように元本が保証されている商品ではありません。
しかし、「不動産投資に興味はあるが、マンションを購入するのはハードルが高い」と考える人にとっては、有力な選択肢の1つです。まずはREITの仕組みを理解し、自分の投資目的に合うかどうかを考えてみることから始めてみてはいかがでしょうか。
文：田代 昌之（金融文筆家）
新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。
(文:田代 昌之（金融文筆家）)