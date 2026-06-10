１０日の東京株式市場は主力株に対する利益確定の動きが再燃し、日経平均株価は反落する可能性が高い。前日は上下に不安定な値動きとなったものの総じて買いが優勢で、６万５０００円台半ばまで水準を切り上げて取引を終えたが、きょうは再び下値を探る展開で６万４０００円台に押し戻されそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちだったが、取引終盤は各国市場いずれも地合いが軟化した。世界的に半導体関連株への利食い急ぎの動きが顕在化しており、欧州も同関連株の下げが投資家のセンチメントを冷やしている。米国株市場では景気敏感株やディフェンシブストックへの買いが全体を支え、ＮＹダウは後半持ち直し３日ぶりに反発した。しかし、一時５７０ドルあまり下げるなど荒れた地合いだった。ナスダック総合株価指数は後半下げ渋ったものの戻し切れずほぼ１％の下げとなった。米国とイランの間で進めている和平交渉に対する不透明感が依然として強く、この日はＷＴＩ原油先物価格が大きく下げたものの、１０日に５月の米ＣＰＩ発表を控え、インフレを警戒するムードが拭えない。ＦＲＢの利上げ観測も浮上するなか、リスク回避目的の売りが目立つ状況だった。東京市場は半導体関連への逆風が意識され、日経平均は終始軟調な地合いが予想されるが、下値では押し目買いニーズも強く深押しは避けられそうだ。前日は長期金利の低下が株式市場にプラスに作用したが、足もとで進む円安が自動車株など輸出セクターを下支えるかどうかが注目される。



９日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比８６ドル１０セント高の５万０８７２ドル１１セントと３日ぶり反発。ナスダック総合株価指数は同２５０．８５ポイント安の２万５６７８．８２だった。



日程面では、きょうは５月の企業物価指数、３０年物国債の入札など。海外では５月の中国消費者物価指数（ＣＰＩ）、５月の中国生産者物価指数、カナダ金融政策委員会（政策金利決定）、５月の米ＣＰＩ、５月の米財政収支、米１０年物国債の入札など。



出所：MINKABU PRESS