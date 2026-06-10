『銀河の一票』日高のり子出演、声優の無断生成AIがテーマに…ラストの演出に反響「秀逸すぎた」「涙腺爆発の展開」
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第8話が、8日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【場面カット】『銀河の一票』に登場しているもう一人の人気声優
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
あかりが、茉莉、五十嵐（岩谷健司）、蛍（シシド・カフカ）を副知事に指名すると宣言した異例の出馬表明会見は、大きな驚きをもって受け止められた。さらに、3人のいずれもが民政党幹事長・鷹臣（坂東彌十郎）から切り捨てられ、政界を追われていたことをYouTuber・透（渡邊圭祐）が暴露。この作戦が功を奏し、リベンジに挑む「チームあかり」の闘いは有権者の心をとらえ始める。
そんな中、“安心できる社会の実現”を打ち出したあかりに共感したという人気声優・白鳥光留（日高のり子／※高＝はしごだか）が、チームあかりの支援者として参加していることが発覚。「ウグイス嬢に！」と盛り上がる。
後日、白鳥が選挙事務所に訪れるが「いま、声を使うお仕事は難しくて…」と打ち明ける。
生成AIにより自らの声を歌や朗読を無断で利用されているという。五十嵐は、悪用されていれば対処の方法があるとしつつ「現状、声そのものを直接保護する法律はないからね」と事情を察するが、白鳥はそれを否定し「命を感じてしまったんです」と言う。
生成AIによる朗読に「私だったらもっとこうする、こうできるのにって…それがすごい悔しくて。でもそれでもその声に命を感じてしまったんです。それはきっと技術の進歩で素晴らしいことだと思うんです。でも、怖くなっちゃって。この先もっともっと進歩して、私が長い長い時間掛けて、悔しかったり苦しかったりうれしかったり楽しかったり泣いたり笑ったり怒ったりしながら、大切に大切に育ててきた声、技術、演技、それを全部再現されちゃったら私はどうなるんだろうって。声を出せば学習されちゃう。全部奪われちゃうと思ったら…」と声が出せなくなった原因を明かす。白鳥の苦悩を知った茉莉は問題解決のために尽力すると誓う。
自分の声によって勇気をもらっている人の姿を目の当たりにした白鳥。あかりたちのもとに再訪すると、笑顔で宣言。その言葉に蛍たちは飛び上がって喜ぶ。そのシーンは無言という演出だった。
作中では、日高は声が出せない声優を熱演。自ら演じたキャラクターに勇気をもらっている子どもを目に当たりにした際にはその様子を涙ながらに見守った。第8話に視聴者からは「銀河の一票でまさか声優のAI問題がとりあげられるとは予想外だった」「声優さんのAI被害の件、新聞にも載ってたよな」「今回も素晴らしかった…生成AIに声優の権利問題、それで声が出なくなる声優の存在に光を当てたのがリアル」「ラストの無音もグッときた」「最後の最後、無音の演出は秀逸すぎた」「ラストは涙腺爆発の展開でした」といったコメントが寄せられた。
【場面カット】『銀河の一票』に登場しているもう一人の人気声優
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
そんな中、“安心できる社会の実現”を打ち出したあかりに共感したという人気声優・白鳥光留（日高のり子／※高＝はしごだか）が、チームあかりの支援者として参加していることが発覚。「ウグイス嬢に！」と盛り上がる。
後日、白鳥が選挙事務所に訪れるが「いま、声を使うお仕事は難しくて…」と打ち明ける。
生成AIにより自らの声を歌や朗読を無断で利用されているという。五十嵐は、悪用されていれば対処の方法があるとしつつ「現状、声そのものを直接保護する法律はないからね」と事情を察するが、白鳥はそれを否定し「命を感じてしまったんです」と言う。
生成AIによる朗読に「私だったらもっとこうする、こうできるのにって…それがすごい悔しくて。でもそれでもその声に命を感じてしまったんです。それはきっと技術の進歩で素晴らしいことだと思うんです。でも、怖くなっちゃって。この先もっともっと進歩して、私が長い長い時間掛けて、悔しかったり苦しかったりうれしかったり楽しかったり泣いたり笑ったり怒ったりしながら、大切に大切に育ててきた声、技術、演技、それを全部再現されちゃったら私はどうなるんだろうって。声を出せば学習されちゃう。全部奪われちゃうと思ったら…」と声が出せなくなった原因を明かす。白鳥の苦悩を知った茉莉は問題解決のために尽力すると誓う。
自分の声によって勇気をもらっている人の姿を目の当たりにした白鳥。あかりたちのもとに再訪すると、笑顔で宣言。その言葉に蛍たちは飛び上がって喜ぶ。そのシーンは無言という演出だった。
作中では、日高は声が出せない声優を熱演。自ら演じたキャラクターに勇気をもらっている子どもを目に当たりにした際にはその様子を涙ながらに見守った。第8話に視聴者からは「銀河の一票でまさか声優のAI問題がとりあげられるとは予想外だった」「声優さんのAI被害の件、新聞にも載ってたよな」「今回も素晴らしかった…生成AIに声優の権利問題、それで声が出なくなる声優の存在に光を当てたのがリアル」「ラストの無音もグッときた」「最後の最後、無音の演出は秀逸すぎた」「ラストは涙腺爆発の展開でした」といったコメントが寄せられた。