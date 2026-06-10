『銀河の一票』日高のり子出演、声優の無断生成AIがテーマに…ラストの演出に反響「秀逸すぎた」「涙腺爆発の展開」

『銀河の一票』日高のり子出演、声優の無断生成AIがテーマに…ラストの演出に反響「秀逸すぎた」「涙腺爆発の展開」