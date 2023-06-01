「アクティブバイスタンダー」

◆テーマ【アクティブバイスタンダー】

ハラスメントやいじめ、痴漢などの現場に居合わせた時、

咄嗟に動けず「見て見ぬフリ」をした経験はありませんか？

そんな時、何らかの方法で介入し、事態の悪化を防ごうとする人を

「アクティブバイスタンダー」と呼び

2024年以降、ハラスメント対策の新しい形として注目されています。

今回は「アクティブバイスタンダー」について語らいます。

▼「アクティブバイスタンダー」としてできる5つの行動

▼川島海荷が実践している下ネタを言う先輩へのうまい対処法とは？

▼同性同士でも起こり得る！？センシティブな質問をする人に和田明日香は…

▼瀧波ユカリが遭遇！女性に怒鳴り散らすおじさんへの勇気ある行動

▼寺田心と考える 一人ひとりの小さな行動で変わること

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜２１時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子

ゲスト

寺田心 /

安藤真由美(アクティブバイスタンダー協会 共同代表)・川島海荷・瀧波ユカリ・和田明日香 ※50音順