6月16日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 「アクティブバイスタンダー」
「アクティブバイスタンダー」
◆テーマ【アクティブバイスタンダー】
ハラスメントやいじめ、痴漢などの現場に居合わせた時、
咄嗟に動けず「見て見ぬフリ」をした経験はありませんか？
そんな時、何らかの方法で介入し、事態の悪化を防ごうとする人を
「アクティブバイスタンダー」と呼び
2024年以降、ハラスメント対策の新しい形として注目されています。
今回は「アクティブバイスタンダー」について語らいます。
▼「アクティブバイスタンダー」としてできる5つの行動
▼川島海荷が実践している下ネタを言う先輩へのうまい対処法とは？
▼同性同士でも起こり得る！？センシティブな質問をする人に和田明日香は…
▼瀧波ユカリが遭遇！女性に怒鳴り散らすおじさんへの勇気ある行動
▼寺田心と考える 一人ひとりの小さな行動で変わること
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜２１時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子
ゲスト
寺田心 /
安藤真由美(アクティブバイスタンダー協会 共同代表)・川島海荷・瀧波ユカリ・和田明日香 ※50音順