『キングダム ハーツ』シリーズ最新作発表 『キングダム ハーツIV』Switch2やPS5などで発売へ
『キングダム ハーツ』シリーズ最新作『キングダム ハーツIV』が、Nintendo Switch 2、PlayStation5、Xbox Series X|S、Microsoft Store on Windows、Steam、Epic Games Storeで発売されることが発表された。ナンバリングとしては、『キングダム ハーツIII』が発売された2019年以来、7年ぶりの新作発表となる。
【動画】公開された『キングダム ハーツ』新作映像
『キングダム ハーツ』シリーズは、ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれたロールプレイングゲーム。2002年3月に第1作目「キングダム ハーツ」（対応機種：プレイステーション2）を発売して以来、これまでに13作品（ファイナルミックス版も含めると20作品）を発表し、全世界で累計3900万本以上を出荷・販売する人気シリーズとなっている。
発表された新作『キングダム ハーツIV』は、主人公のソラは見知らぬ世界で目を覚ます。“クァッドラトゥム”という、現代の東京に似たこの世界からソラは元の世界へと戻ろうとするが…一方、ドナルドとグーフィーはソラの手掛かりを求め冥界に訪れるのだった。
ゲームは、簡単な操作で多彩なアクションを繰り出し、スピード感あふれるダイナミックなバトルを展開。状況に応じて魔法を駆使したり、本作で新たに加わった「ビルド」によって、戦い方の幅がさらに広がる。
主人公ソラが持つ鍵型の武器「キーブレード」は、種類ごとに異なるアクションを持ち、戦略に応じて戦い方が変化していく。
『キングダム ハーツ』シリーズは、ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれたロールプレイングゲーム。2002年3月に第1作目「キングダム ハーツ」（対応機種：プレイステーション2）を発売して以来、これまでに13作品（ファイナルミックス版も含めると20作品）を発表し、全世界で累計3900万本以上を出荷・販売する人気シリーズとなっている。
発表された新作『キングダム ハーツIV』は、主人公のソラは見知らぬ世界で目を覚ます。“クァッドラトゥム”という、現代の東京に似たこの世界からソラは元の世界へと戻ろうとするが…一方、ドナルドとグーフィーはソラの手掛かりを求め冥界に訪れるのだった。
ゲームは、簡単な操作で多彩なアクションを繰り出し、スピード感あふれるダイナミックなバトルを展開。状況に応じて魔法を駆使したり、本作で新たに加わった「ビルド」によって、戦い方の幅がさらに広がる。
主人公ソラが持つ鍵型の武器「キーブレード」は、種類ごとに異なるアクションを持ち、戦略に応じて戦い方が変化していく。