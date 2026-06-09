【6月9日の契約情報】宇都宮が4選手の去就発表…古巣復帰も含め移籍相次ぐ

Bリーグでは6月9日も、各クラブから選手やコーチの契約情報が発表された。移籍市場が本格化するなか、各クラブが2026－27シーズンへ向けた戦力整備を進めている。

B1東地区を3連覇した宇都宮ブレックスは、竹内公輔、小川敦也、星川開聖の3選手と契約継続に合意。若手有望株の小川と星川は2027－28シーズンまでの2年契約となる。一方で、昨夏に古巣復帰を果たしていた青木ブレイクは、契約満了に伴い、所属1シーズン限りで退団することになった。

移籍情報では、“ソルジャー”の愛称で親しまれる片岡大晴が2シーズンぶりに仙台89ERSへ復帰することが発表されたほか、ウィタカケンタが琉球ゴールデンキングスから横浜ビー・コルセアーズへ、トビンマーカス海舟が福井ブローウィンズから信州ブレイブウォリアーズへ移籍することも発表された。

また、神戸ストークスが小川麻斗と2027－28シーズンまでの契約を締結したことを発表。2年目は双方オプションとなる。千葉ジェッツから京都ハンナリーズへ期限付移籍し存在感を示していた若手ガードは、新天地で迎えるBプレミア初年度にさらなる飛躍が期待される。

スタッフ人事では、アルバルク東京がシーホース三河から水野宏太トップアシスタントコーチ、望月玲良アシスタントコーチを招へい。青森ワッツは高岡大輔ヘッドコーチとの契約継続と、田中勇颯アシスタントコーチの新規契約を発表した。

6月9日に発表されたBリーグの契約情報は以下のとおり。

◆■6月9日のBリーグ契約情報

＜選手＞



片岡大晴（仙台／埼玉から移籍）



竹内公輔（宇都宮／契約継続）



小川敦也（宇都宮／契約継続）



星川開聖（宇都宮／契約継続）



ティム・ソアレス（茨城／新規契約）



菅野ブルース（千葉J／契約継続）



ウィタカケンタ（横浜BC／琉球から移籍）



岡田雄三（富山／契約継続）



ジェイク・幸輝・ホルツ（名古屋D／契約継続）



トビンマーカス海舟（信州／福井から移籍）



小川麻斗（神戸／千葉Jから移籍）



青木龍史（愛媛／福岡から移籍）



小林遥太（福岡／奈良から移籍）



保坂晃毅（熊本／契約継続）



ジョーダン・グリン（鹿児島／新規契約）



松村竜吾（八王子／契約継続）



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青木ブレイク（宇都宮／契約満了）



ジェイディエル・コルディリア（金沢／契約満了）

＜スタッフ＞



小川伸也（千葉J AHC／契約継続）



水野宏太（A東京TAC／三河から移籍）



望月玲良（A東京AC／三河から移籍）



池端幹司（A東京AC／契約継続）



平良航大（A東京AC／契約継続）



西尾昂也（A東京AC／契約継続）



山口祐希（A東京AC／契約継続）



友利健哉（A東京AC／契約継続）



高岡大輔（青森HC／契約継続）



田中勇颯（青森AC／新規契約）



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藤原隆充（越谷AC／契約満了）



デマーカス・ベリー（越谷TAC／契約満了）











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