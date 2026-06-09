　Jリーグは9日、13日にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」において、鹿島アントラーズFW鈴木優磨ら11選手が怪我により参加できなくなったことを発表した。

　また、新たにJリーグ推薦として7名の選手の選出が決定したことを併せて発表している。

■参加できない選手

J1EAST　鈴木優磨(鹿島)

J1EAST　森重真人(FC東京)

J1EAST　室屋成(FC東京)

J1EAST　佐藤恵允(FC東京)

J1WEST　マテウス・ジェズス(長崎)

J2・J3EAST-B　小島幹敏(大宮)

J2・J3EAST-B　カプリーニ(大宮)

J2・J3EAST-B　山本桜大(大宮)

J2・J3WEST-A　山本義道(金沢)

J2・J3WEST-B　清武弘嗣(大分)

J2・J3WEST-B　山田裕翔(鹿児島)

■新たに選出された選手

J2・J3EAST-B　三平和司(甲府)

J2・J3EAST-B　内藤大和(甲府)

J2・J3EAST-B　川本梨誉(岐阜)

J2・J3WEST-A　岡英輝(讃岐)

J2・J3WEST-B　ヴァンイヤーデン・ショーン(鳥取)

J2・J3WEST-B　小川大空(鳥栖)

J2・J3WEST-B　長谷川光基(北九州)