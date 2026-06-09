鹿島FW鈴木優磨ら11選手が怪我により不参加に…JオールスターにJ推薦として新たに7選手を選出
Jリーグは9日、13日にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」において、鹿島アントラーズFW鈴木優磨ら11選手が怪我により参加できなくなったことを発表した。
また、新たにJリーグ推薦として7名の選手の選出が決定したことを併せて発表している。
■参加できない選手
J1EAST 鈴木優磨(鹿島)
J1EAST 森重真人(FC東京)
J1EAST 室屋成(FC東京)
J1EAST 佐藤恵允(FC東京)
J1WEST マテウス・ジェズス(長崎)
J2・J3EAST-B 小島幹敏(大宮)
J2・J3EAST-B カプリーニ(大宮)
J2・J3EAST-B 山本桜大(大宮)
J2・J3WEST-A 山本義道(金沢)
J2・J3WEST-B 清武弘嗣(大分)
J2・J3WEST-B 山田裕翔(鹿児島)
■新たに選出された選手
J2・J3EAST-B 三平和司(甲府)
J2・J3EAST-B 内藤大和(甲府)
J2・J3EAST-B 川本梨誉(岐阜)
J2・J3WEST-A 岡英輝(讃岐)
J2・J3WEST-B ヴァンイヤーデン・ショーン(鳥取)
J2・J3WEST-B 小川大空(鳥栖)
J2・J3WEST-B 長谷川光基(北九州)
また、新たにJリーグ推薦として7名の選手の選出が決定したことを併せて発表している。
■参加できない選手
J1EAST 鈴木優磨(鹿島)
J1EAST 森重真人(FC東京)
J1EAST 室屋成(FC東京)
J1WEST マテウス・ジェズス(長崎)
J2・J3EAST-B 小島幹敏(大宮)
J2・J3EAST-B カプリーニ(大宮)
J2・J3EAST-B 山本桜大(大宮)
J2・J3WEST-A 山本義道(金沢)
J2・J3WEST-B 清武弘嗣(大分)
J2・J3WEST-B 山田裕翔(鹿児島)
■新たに選出された選手
J2・J3EAST-B 三平和司(甲府)
J2・J3EAST-B 内藤大和(甲府)
J2・J3EAST-B 川本梨誉(岐阜)
J2・J3WEST-A 岡英輝(讃岐)
J2・J3WEST-B ヴァンイヤーデン・ショーン(鳥取)
J2・J3WEST-B 小川大空(鳥栖)
J2・J3WEST-B 長谷川光基(北九州)