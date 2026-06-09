【週刊FLASH 6月23･30日号】 6月9日発売 価格：650円

「週刊FLASH」6月9日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

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光文社は「週刊FLASH」6月23･30日号を6月9日に発売した。価格は650円。

今号の表紙と巻頭には、東雲うみさんが登場。シャビーシックな雰囲気のビルを舞台に、ワイルドな表情が印象的なグラビアを10ページにわたり披露する。

また、ちーまきさんは、7ページにわたり圧倒的なプロポーションを披露。声優やコスプレイヤー、さらにはDJと幅広いフィールドで活動する、つんこさんは攻めのグラビアに挑戦。

さらに、黒嵜菜々子さんは同誌では2年半ぶりとなるグラビアを披露。佐々木ほのかさんはグラビアだけでなく、ソロで活動するようになってからの苦労と、公開を控える出演映画について、インタビューで語った。

【東雲うみさん】

東雲うみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示

【ちーまきさん】

ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集「ひとりあそび」ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集「君に降る朝」ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【つんこさん】

つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

FLASHデジタル写真集「灼熱の恋」つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

FLASHデジタル写真集「恋はまだ冷めない」つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

【黒嵜菜々子さん】

黒嵜菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【佐々木ほのかさん】

佐々木ほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA