【グラビア】東雲うさんが表紙＆巻頭で新境地を見せる！「週刊FLASH」6月23･30日号本日発売
【週刊FLASH 6月23･30日号】 6月9日発売 価格：650円
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「週刊FLASH」6月9日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
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光文社は「週刊FLASH」6月23･30日号を6月9日に発売した。価格は650円。
今号の表紙と巻頭には、東雲うみさんが登場。シャビーシックな雰囲気のビルを舞台に、ワイルドな表情が印象的なグラビアを10ページにわたり披露する。
また、ちーまきさんは、7ページにわたり圧倒的なプロポーションを披露。声優やコスプレイヤー、さらにはDJと幅広いフィールドで活動する、つんこさんは攻めのグラビアに挑戦。
さらに、黒嵜菜々子さんは同誌では2年半ぶりとなるグラビアを披露。佐々木ほのかさんはグラビアだけでなく、ソロで活動するようになってからの苦労と、公開を控える出演映画について、インタビューで語った。【東雲うみさん】
東雲うみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示【ちーまきさん】
ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
FLASHデジタル写真集「ひとりあそび」ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
FLASHデジタル写真集「君に降る朝」ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑【つんこさん】
つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ
FLASHデジタル写真集「灼熱の恋」つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ
FLASHデジタル写真集「恋はまだ冷めない」つんこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ【黒嵜菜々子さん】
黒嵜菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑【佐々木ほのかさん】
佐々木ほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA