日経225オプション6月限（9日日中） 6万8000円コールが出来高最多897枚
9日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4853枚だった。うちプットの出来高が7586枚と、コールの7267枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の725枚（181円安63円）。コールの出来高トップは6万8000円の897枚（35円高107円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 75500
4 0 1 75000
30 0 1 74000
129 0 1 73500
199 0 2 73000
54 -2 1 72500
85 0 3 72000
96 -1 4 71500
8 -27 5 71375
38 0 5 71250
530 -3 6 71000
2 -1 8 70875
8 -9 9 70750
1 10 70625
74 -1 10 70500
9 +1 16 70250
2 -11 9 70125
761 0 17 70000
2 18 69875
24 +2 22 69750
107 +5 28 69500
9 28 69375
52 +4 34 69250
8 -19 41 69125
394 +5 41 69000
2 52 68875
101 +11 51 68750
7 +6 66 68625
126 +23 72 68500
4 -63 38 68375
61 +28 89 68250
3 -10 56 68125
897 +35 107 68000 2875 -1325 3
36 +48 135 67750
2 -268 152 67625
410 +71 174 67500 2950 -1240 7
1 +97 176 67375 3445 2
86 +88 210 67250
497 +110 261 67000
1 -57 150 66875
401 +103 305 66750
1 -15 187 66625
101 +155 400 66500 1570 -1140 2
4 +31 233 66375
21 +171 465 66250
7 +275 525 66125
714 +200 550 66000 1375 -1195 14
87 +340 660 65750
22 +305 695 65625
337 +265 720 65500 1045 -830 37
1 +410 820 65375
8 +370 895 65250 855 -1245 123
5 -1585 675 65125 905 -235 4
328 +475 1085 65000 810 -890 120
1 610 64875
96 +545 1255 64750 650 -130 39
64625 615 -315 10
124 +580 1335 64500 595 -775 147
64375 875 +140 1
77 +510 1455 64250 510 -660 29
64125 480 -775 14
24 +600 1715 64000 445 -670 169
63875 420 -685 38
2 +160 1260 63750 380 -540 16
2 1280 63625 325 -685 6
19 +605 2020 63500 365 -575 306
63375 282 -648 5
63250 290 -565 10
63125 320 -515 4
6 +925 2460 63000 262 -533 282
62875 280 -470 6
1 2730 62750 240 -460 24
1 +575 2545 62500 210 -435 84
62250 175 -385 30
13 +955 3320 62000 153 -357 327
61875 158 -372 1
61750 355 -95 8
1 2950 61500 122 -288 104
61375 163 1
61250 104 -216 15
61125 161 -184 2
1 3505 61000 91 -239 329
60750 84 -199 18
60500 83 -192 77
60375 180 -190 8
60250 84 -122 12
1 +175 4345 60000 63 -181 725
59875 97 -89 5
59750 62 -140 30
59500 57 -127 66
59375 104 -46 1
59125 84 -71 1
59000 47 -113 228
58750 41 -101 14
58625 36 -103 3
58500 49 -84 34
58375 33 +8 1
58250 32 -98 22
58125 71 +4 1
58000 36 -79 340
57750 25 -21 6
57500 31 -66 185
57375 51 2
57250 52 +17 8
57125 28 -12 2
57000 24 -70 140
56750 18 -59 35
56500 20 -54 81
56250 15 -48 10
56000 15 -46 192
55750 13 -44 2
55500 12 -38 84
55250 13 -37 3
55000 15 -55 209
54875 8 -2 10
54750 9 -60 5
54500 8 -28 44
54375 10 +1 1
54125 8 -2 10
54000 7 -25 309
53750 6 -24 29
53625 7 10
53500 6 -24 72
53375 6 -4 8
53250 5 -22 11
53125 7 2
53000 5 -20 196
52750 7 -26 5
52625 7 5
52500 3 -21 12
52375 8 -47 18
52250 7 18
52125 7 10
52000 3 -17 289
51875 7 -28 10
51750 7 -25 5
51625 6 -14 2
51500 2 -18 27
51250 2 -14 12
51000 2 -13 176
50500 2 -26 5
50000 1 -12 603
49875 1 -16 5
49750 2 -19 3
49625 1 -8 1
49500 1 -9 20
49250 1 -9 8
49000 1 -9 138
48875 1 -9 3
48750 1 -9 4
48500 1 -7 13
48125 1 -5 3
48000 1 -7 116
47750 1 -5 2
47500 1 -6 29
47250 1 -6 17
47000 1 -5 294
46500 1 -4 14
46250 1 -2 1
46000 1 -3 47
45500 1 -8 2
45000 1 -2 16
44000 1 -2 41
43250 1 -8 1
43000 1 -2 4
42500 1 0 1
42000 1 -1 27
41500 1 -1 1
41250 1 0 1
41000 1 -1 1
35000 1 0 4
34250 1 1
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 75500
4 0 1 75000
30 0 1 74000
129 0 1 73500
199 0 2 73000
54 -2 1 72500
85 0 3 72000
96 -1 4 71500
8 -27 5 71375
38 0 5 71250
530 -3 6 71000
2 -1 8 70875
8 -9 9 70750
1 10 70625
74 -1 10 70500
9 +1 16 70250
2 -11 9 70125
761 0 17 70000
2 18 69875
24 +2 22 69750
107 +5 28 69500
9 28 69375
52 +4 34 69250
8 -19 41 69125
394 +5 41 69000
2 52 68875
101 +11 51 68750
7 +6 66 68625
126 +23 72 68500
4 -63 38 68375
61 +28 89 68250
3 -10 56 68125
897 +35 107 68000 2875 -1325 3
36 +48 135 67750
2 -268 152 67625
410 +71 174 67500 2950 -1240 7
1 +97 176 67375 3445 2
86 +88 210 67250
497 +110 261 67000
1 -57 150 66875
401 +103 305 66750
1 -15 187 66625
101 +155 400 66500 1570 -1140 2
4 +31 233 66375
21 +171 465 66250
7 +275 525 66125
714 +200 550 66000 1375 -1195 14
87 +340 660 65750
22 +305 695 65625
337 +265 720 65500 1045 -830 37
1 +410 820 65375
8 +370 895 65250 855 -1245 123
5 -1585 675 65125 905 -235 4
328 +475 1085 65000 810 -890 120
1 610 64875
96 +545 1255 64750 650 -130 39
64625 615 -315 10
124 +580 1335 64500 595 -775 147
64375 875 +140 1
77 +510 1455 64250 510 -660 29
64125 480 -775 14
24 +600 1715 64000 445 -670 169
63875 420 -685 38
2 +160 1260 63750 380 -540 16
2 1280 63625 325 -685 6
19 +605 2020 63500 365 -575 306
63375 282 -648 5
63250 290 -565 10
63125 320 -515 4
6 +925 2460 63000 262 -533 282
62875 280 -470 6
1 2730 62750 240 -460 24
1 +575 2545 62500 210 -435 84
62250 175 -385 30
13 +955 3320 62000 153 -357 327
61875 158 -372 1
61750 355 -95 8
1 2950 61500 122 -288 104
61375 163 1
61250 104 -216 15
61125 161 -184 2
1 3505 61000 91 -239 329
60750 84 -199 18
60500 83 -192 77
60375 180 -190 8
60250 84 -122 12
1 +175 4345 60000 63 -181 725
59875 97 -89 5
59750 62 -140 30
59500 57 -127 66
59375 104 -46 1
59125 84 -71 1
59000 47 -113 228
58750 41 -101 14
58625 36 -103 3
58500 49 -84 34
58375 33 +8 1
58250 32 -98 22
58125 71 +4 1
58000 36 -79 340
57750 25 -21 6
57500 31 -66 185
57375 51 2
57250 52 +17 8
57125 28 -12 2
57000 24 -70 140
56750 18 -59 35
56500 20 -54 81
56250 15 -48 10
56000 15 -46 192
55750 13 -44 2
55500 12 -38 84
55250 13 -37 3
55000 15 -55 209
54875 8 -2 10
54750 9 -60 5
54500 8 -28 44
54375 10 +1 1
54125 8 -2 10
54000 7 -25 309
53750 6 -24 29
53625 7 10
53500 6 -24 72
53375 6 -4 8
53250 5 -22 11
53125 7 2
53000 5 -20 196
52750 7 -26 5
52625 7 5
52500 3 -21 12
52375 8 -47 18
52250 7 18
52125 7 10
52000 3 -17 289
51875 7 -28 10
51750 7 -25 5
51625 6 -14 2
51500 2 -18 27
51250 2 -14 12
51000 2 -13 176
50500 2 -26 5
50000 1 -12 603
49875 1 -16 5
49750 2 -19 3
49625 1 -8 1
49500 1 -9 20
49250 1 -9 8
49000 1 -9 138
48875 1 -9 3
48750 1 -9 4
48500 1 -7 13
48125 1 -5 3
48000 1 -7 116
47750 1 -5 2
47500 1 -6 29
47250 1 -6 17
47000 1 -5 294
46500 1 -4 14
46250 1 -2 1
46000 1 -3 47
45500 1 -8 2
45000 1 -2 16
44000 1 -2 41
43250 1 -8 1
43000 1 -2 4
42500 1 0 1
42000 1 -1 27
41500 1 -1 1
41250 1 0 1
41000 1 -1 1
35000 1 0 4
34250 1 1
株探ニュース