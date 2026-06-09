　9日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4853枚だった。うちプットの出来高が7586枚と、コールの7267枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の725枚（181円安63円）。コールの出来高トップは6万8000円の897枚（35円高107円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　75500　
　　 4　　　 0　　　 1　　75000　
　　30　　　 0　　　 1　　74000　
　 129　　　 0　　　 1　　73500　
　 199　　　 0　　　 2　　73000　
　　54　　　-2　　　 1　　72500　
　　85　　　 0　　　 3　　72000　
　　96　　　-1　　　 4　　71500　
　　 8　　 -27　　　 5　　71375　
　　38　　　 0　　　 5　　71250　
　 530　　　-3　　　 6　　71000　
　　 2　　　-1　　　 8　　70875　
　　 8　　　-9　　　 9　　70750　
　　 1　　　　　　　10　　70625　
　　74　　　-1　　　10　　70500　
　　 9　　　+1　　　16　　70250　
　　 2　　 -11　　　 9　　70125　
　 761　　　 0　　　17　　70000　
　　 2　　　　　　　18　　69875　
　　24　　　+2　　　22　　69750　
　 107　　　+5　　　28　　69500　
　　 9　　　　　　　28　　69375　
　　52　　　+4　　　34　　69250　
　　 8　　 -19　　　41　　69125　
　 394　　　+5　　　41　　69000　
　　 2　　　　　　　52　　68875　
　 101　　 +11　　　51　　68750　
　　 7　　　+6　　　66　　68625　
　 126　　 +23　　　72　　68500　
　　 4　　 -63　　　38　　68375　
　　61　　 +28　　　89　　68250　
　　 3　　 -10　　　56　　68125　
　 897　　 +35　　 107　　68000　　2875 　 -1325　　　 3　
　　36　　 +48　　 135　　67750　
　　 2　　-268　　 152　　67625　
　 410　　 +71　　 174　　67500　　2950 　 -1240　　　 7　
　　 1　　 +97　　 176　　67375　　3445 　　　　　　　 2　
　　86　　 +88　　 210　　67250　
　 497　　+110　　 261　　67000　
　　 1　　 -57　　 150　　66875　
　 401　　+103　　 305　　66750　
　　 1　　 -15　　 187　　66625　
　 101　　+155　　 400　　66500　　1570 　 -1140　　　 2　
　　 4　　 +31　　 233　　66375　
　　21　　+171　　 465　　66250　
　　 7　　+275　　 525　　66125　
　 714　　+200　　 550　　66000　　1375 　 -1195　　　14　
　　87　　+340　　 660　　65750　
　　22　　+305　　 695　　65625　
　 337　　+265　　 720　　65500　　1045 　　-830　　　37　
　　 1　　+410　　 820　　65375　
　　 8　　+370　　 895　　65250　　 855 　 -1245　　 123　
　　 5　 -1585　　 675　　65125　　 905 　　-235　　　 4　
　 328　　+475　　1085　　65000　　 810 　　-890　　 120　
　　 1　　　　　　 610　　64875　
　　96　　+545　　1255　　64750　　 650 　　-130　　　39　
　　　　　　　　　　　　　64625　　 615 　　-315　　　10　
　 124　　+580　　1335　　64500　　 595 　　-775　　 147　
　　　　　　　　　　　　　64375　　 875 　　+140　　　 1　
　　77　　+510　　1455　　64250　　 510 　　-660　　　29　
　　　　　　　　　　　　　64125　　 480 　　-775　　　14　
　　24　　+600　　1715　　64000　　 445 　　-670　　 169　
　　　　　　　　　　　　　63875　　 420 　　-685　　　38　
　　 2　　+160　　1260　　63750　　 380 　　-540　　　16　
　　 2　　　　　　1280　　63625　　 325 　　-685　　　 6　
　　19　　+605　　2020　　63500　　 365 　　-575　　 306　
　　　　　　　　　　　　　63375　　 282 　　-648　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　63250　　 290 　　-565　　　10　
　　　　　　　　　　　　　63125　　 320 　　-515　　　 4　
　　 6　　+925　　2460　　63000　　 262 　　-533　　 282　
　　　　　　　　　　　　　62875　　 280 　　-470　　　 6　
　　 1　　　　　　2730　　62750　　 240 　　-460　　　24　
　　 1　　+575　　2545　　62500　　 210 　　-435　　　84　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 175 　　-385　　　30　
　　13　　+955　　3320　　62000　　 153 　　-357　　 327　
　　　　　　　　　　　　　61875　　 158 　　-372　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61750　　 355 　　 -95　　　 8　
　　 1　　　　　　2950　　61500　　 122 　　-288　　 104　
　　　　　　　　　　　　　61375　　 163 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61250　　 104 　　-216　　　15　
　　　　　　　　　　　　　61125　　 161 　　-184　　　 2　
　　 1　　　　　　3505　　61000　　　91 　　-239　　 329　
　　　　　　　　　　　　　60750　　　84 　　-199　　　18　
　　　　　　　　　　　　　60500　　　83 　　-192　　　77　
　　　　　　　　　　　　　60375　　 180 　　-190　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　60250　　　84 　　-122　　　12　
　　 1　　+175　　4345　　60000　　　63 　　-181　　 725　
　　　　　　　　　　　　　59875　　　97 　　 -89　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　59750　　　62 　　-140　　　30　
　　　　　　　　　　　　　59500　　　57 　　-127　　　66　
　　　　　　　　　　　　　59375　　 104 　　 -46　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59125　　　84 　　 -71　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59000　　　47 　　-113　　 228　
　　　　　　　　　　　　　58750　　　41 　　-101　　　14　
　　　　　　　　　　　　　58625　　　36 　　-103　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58500　　　49 　　 -84　　　34　
　　　　　　　　　　　　　58375　　　33 　　　+8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58250　　　32 　　 -98　　　22　
　　　　　　　　　　　　　58125　　　71 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58000　　　36 　　 -79　　 340　
　　　　　　　　　　　　　57750　　　25 　　 -21　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　57500　　　31 　　 -66　　 185　
　　　　　　　　　　　　　57375　　　51 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57250　　　52 　　 +17　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　57125　　　28 　　 -12　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57000　　　24 　　 -70　　 140　
　　　　　　　　　　　　　56750　　　18 　　 -59　　　35　
　　　　　　　　　　　　　56500　　　20 　　 -54　　　81　
　　　　　　　　　　　　　56250　　　15 　　 -48　　　10　
　　　　　　　　　　　　　56000　　　15 　　 -46　　 192　
　　　　　　　　　　　　　55750　　　13 　　 -44　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55500　　　12 　　 -38　　　84　
　　　　　　　　　　　　　55250　　　13 　　 -37　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　15 　　 -55　　 209　
　　　　　　　　　　　　　54875　　　 8 　　　-2　　　10　
　　　　　　　　　　　　　54750　　　 9 　　 -60　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　 8 　　 -28　　　44　
　　　　　　　　　　　　　54375　　　10 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54125　　　 8 　　　-2　　　10　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　 7 　　 -25　　 309　
　　　　　　　　　　　　　53750　　　 6 　　 -24　　　29　
　　　　　　　　　　　　　53625　　　 7 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　 6 　　 -24　　　72　
　　　　　　　　　　　　　53375　　　 6 　　　-4　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　53250　　　 5 　　 -22　　　11　
　　　　　　　　　　　　　53125　　　 7 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　 5 　　 -20　　 196　
　　　　　　　　　　　　　52750　　　 7 　　 -26　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52625　　　 7 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　 3 　　 -21　　　12　
　　　　　　　　　　　　　52375　　　 8 　　 -47　　　18　
　　　　　　　　　　　　　52250　　　 7 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　52125　　　 7 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　 3 　　 -17　　 289　
　　　　　　　　　　　　　51875　　　 7 　　 -28　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51750　　　 7 　　 -25　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51625　　　 6 　　 -14　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　 2 　　 -18　　　27　
　　　　　　　　　　　　　51250　　　 2 　　 -14　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　 2 　　 -13　　 176　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　 2 　　 -26　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　 1 　　 -12　　 603　
　　　　　　　　　　　　　49875　　　 1 　　 -16　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　 2 　　 -19　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49625　　　 1 　　　-8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　 1 　　　-9　　　20　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　 1 　　　-9　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　 1 　　　-9　　 138　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　 1 　　　-9　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　 1 　　　-9　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　 1 　　　-7　　　13　
　　　　　　　　　　　　　48125　　　 1 　　　-5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　 1 　　　-7　　 116　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　 1 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　 1 　　　-6　　　29　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　 1 　　　-6　　　17　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　 1 　　　-5　　 294　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　 1 　　　-4　　　14　
　　　　　　　　　　　　　46250　　　 1 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　 1 　　　-3　　　47　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　 1 　　　-8　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　 1 　　　-2　　　16　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　 1 　　　-2　　　41　
　　　　　　　　　　　　　43250　　　 1 　　　-8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　 1 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　 1 　　　-1　　　27　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　 1 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 1 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 1 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34250　　　 1 　　　　　　　 1　

株探ニュース