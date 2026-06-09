【ライブレポート】『MUSIC AWARDS JAPAN』ヒップホップイベント『THE SUCCESSOR』でRHYMESTERら熱演

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6月13日に国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催されるのに先駆け、6月8日にヒップホップイベント『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』が東京・Zepp DiverCity (TOKYO)にて行われた。

■高木完、Zeebra、YZERRがプロデュース！ジャパニーズヒップホップ史を振り返った一夜

授賞式に向けた6月5～13日を「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」として、 お台場・青海エリアを中心に、渋谷や六本木など東京各地でライブステージ、ショーケース、セミナーなど多彩なイベントが展開されている。『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』もその一環で行われたイベントだ。

2026年現在、ヒップホップはただの音楽ジャンルにとどまらず、日本の多彩な側面に影響を与える文化となったが、そこに至るまでには様々な試行錯誤と紆余曲折があった。プロデューサーである高木完、Zeebra、YZERRが掲げた本イベントのテーマは、そうした背景を後継者（THE SUCCESSOR）に伝えていくこと。

MC、BREAK DANCE、GRAFFITI、DJというヒップホップの4大要素を軸に、それぞれの分野で活躍してきたアーティストたちがどのような創意工夫を重ねてきたのかを時代ごとに回想し、YouTubeにはない貴重な資料映像なども公開された。

ライブではRHYMESTERとCRAZY-Aが共演した他、日本を代表するエンターテインメント集団・LDHよりROOTS OF EXILE TRIBEが迫力溢れるダンスを披露。他にも、キングギドラ、NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDといったレジェンドをはじめ、T-Pablow、STUTS、PUNPEE、DJ CHARI ＆ DJ TATSUKI、OZworld、MC TYSON、MaRI、3liYen（「Y」は、円マークが正式表記）ら多様なアーティストが観客を楽しませた。

Zeebraと高木完は「日本のヒップホップは今日出てくれた若い奴らを中心にどんどん盛り上がっていきます。そして我々第一世代から第三世代もそれぞれ大人のヒップホップをやりたいなと思っています。皆さんこれからもいろんなヒップホップを楽しんでください！」とコメントを残し、ジャパニーズヒップホップの40年史を振り返る壮大なイベントの幕を下ろした。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/