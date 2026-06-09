６月９日（火）のヒルナンデス！は…100年愛され名店探しin佐原＆大人の駅ビル活用術学ぶンデス・新宿編
100年愛され名店探しin佐原
新緑の時期に行きたい！
千葉県・香取市の佐原で１００年超えの愛され名店を探索！
★出演
佐藤栞里
瀬戸朝香
★VMG CAFE
・自家製さつまいもモンブラン １２００円
・ホワイトオーチャード ９００円
・カモミールシトラス
・フレンチシェフが創るかき氷 甘酒と発酵ベリー １０００円
★中村屋商店
・手ぬぐい
★さわら舟めぐり
・大人１３００円 小学生７００円
★油茂製油
・玉絞め一番搾りごま油180g ８００円
・油茂製油の生搾り純正ごま油180g ８００円
・安納芋のなめらかプリン ２８０円
・ほしいもだんご ２５０円
・大学芋 ６００円
・焼きいも ５４０円
★虎屋
・とらやき ３６７円
・とらやきバター ３９９円
・TORA３°（とらさんど） ６２６円
★桶松
・天重 ２０００円
・ポークテキ定食 １６００円
・カツカレー １２００円
・カツ丼 １３００円
大人の駅ビル活用術学ぶンデス・新宿編
進化を続ける新宿駅で便利な改札内にできたグルメスポット「イイトルミネ新宿」と
「ニュウマン新宿」にあさこ＆博子＆あや子が潜入調査！
＜出演者＞
いとうあさこ
ゲスト：森口博子、藤あや子
＜紹介した商品＞ ※店舗によっては取り扱いのない商品もあります
【イイトルミネ新宿】
■お茶漬けおにぎり 山本山
〈茶漬け〉
・海苔だく茶漬け １２００円
・ローストビーフ茶漬け １５００円
・ハーフ&ハーフお茶漬けセット（平日限定） １４００円〜
・冷やし海苔だく茶漬け １５００円
・のりだく茶だし茶づけ《ほうじ茶》 ２１６０円
〈おにぎり〉
・筋子 ４９０円
・鶏そぼろ ３２０円
・山本山のりの×ちりめん山椒 ３６０円
・山本山のりの×TKG ３８０円
■RF1/神戸コロッケ
・牛肉のグリル 霜降りひらたけロースト添え ９９４円/１００g
・たっぷり海の幸の美味サラダ ５９４円/１００g
・おさつスティック ３６６円/１２５g
■羅家 東京豚饅
・豚饅 １個３００円
・黒胡椒 豚饅 １個３３０円
・黒スパイシー焼売 ６個入り ７８０円
・海老焼売 １２個入り ８８０円
■BAKERs’ Symphony
・ほうれん草のもっちりフランス ４１１円 （ボンヴィボン/神奈川県・横浜市）
・くるみ de あんぱん ３６９円 （いちあん/埼玉県・所沢市）
・湘南しらすグラタン ２７０円 （ロワール光月堂/神奈川県・藤沢市）
・レーズン食パン ハーフ ３９６円 （オイシイパンヤ/東京都・板橋区）
・グルテンフリーおこめ食パン レーズン ４６２円
プレーン ３９６円 （こめこと/千葉県・柏市）
・米粉チーズフォカッチャ ３９０円 （ルシオール/東京都・南新宿）
・ピロシキ ２９０円 （代官山シェ・リュイ/東京都・渋谷区）
・パリパリチーズ ３７７円 （石窯パン工房ぴーぷる/東京都・新小岩）
・生食コッペ塩キャラメルナッツ ３０３円（ココネスト/神奈川県・横浜市）
・コロッケコッペ ３８３円 （ほしのベーカリー/東京都・戸越銀座）
■DEARS イイトルミネ新宿店
・焦がしバターフィナンシェ 焦香 4個入 １８９０円
■岡田謹製あんバタ屋 イイトルミネ新宿店
・あんバタフィナンシェ ６個入 １６２０円
・あんバタパン・檸檬 ３９９円 （５月〜７月限定）
【ニュウマン新宿】
■バターバトラー ニュウマン新宿店
・バターフィナンシェ ４個入 １０８０円
・バターレモンケーキ ４個入 １５１２円 （６月〜９月初旬限定）
■デメララベーカリー ニュウマン新宿店
・ダブルバタースコーンアールグレイ ２９８円
・ダブルバタースコーンチョコクランベリー ２９８円 （6月限定）
・ダブルバタースコーンレモンオレンジ ２９８円 （6月限定）
・ダブルバタースコーンチェリーアーモンド ２９８円 （6月限定）
■祗をん ににぎ ニュウマン新宿店
・祇園ぽっちり ５４０円
・パインの福 ４６４円 （今月中旬までの販売予定）※なくなり次第終了
・ブルーベリーの福 ４８６円 （今月中旬・下旬までの販売予定）※なくなり次第終了