100年愛され名店探しin佐原

新緑の時期に行きたい！
千葉県・香取市の佐原で１００年超えの愛され名店を探索！

★出演
佐藤栞里
瀬戸朝香

★VMG CAFE
・自家製さつまいもモンブラン １２００円
・ホワイトオーチャード　９００円
・カモミールシトラス
・フレンチシェフが創るかき氷 甘酒と発酵ベリー　１０００円

★中村屋商店
・手ぬぐい

★さわら舟めぐり
・大人１３００円 小学生７００円

★油茂製油
・玉絞め一番搾りごま油180g ８００円
・油茂製油の生搾り純正ごま油180g ８００円

★さわら十三里屋
・安納芋のなめらかプリン　２８０円
・ほしいもだんご　２５０円
・大学芋　６００円
・焼きいも　５４０円

★虎屋
・とらやき　３６７円
・とらやきバター　３９９円
・TORA３°（とらさんど）　６２６円

★桶松
・天重　２０００円
・ポークテキ定食　１６００円
・カツカレー　１２００円
・カツ丼　１３００円

大人の駅ビル活用術学ぶンデス・新宿編

進化を続ける新宿駅で便利な改札内にできたグルメスポット「イイトルミネ新宿」と
「ニュウマン新宿」にあさこ＆博子＆あや子が潜入調査！

＜出演者＞
いとうあさこ
ゲスト：森口博子、藤あや子

＜紹介した商品＞　※店舗によっては取り扱いのない商品もあります

【イイトルミネ新宿】
■お茶漬けおにぎり 山本山
〈茶漬け〉
・海苔だく茶漬け　１２００円
・ローストビーフ茶漬け　１５００円
・ハーフ&ハーフお茶漬けセット（平日限定）　１４００円〜
・冷やし海苔だく茶漬け　１５００円
・のりだく茶だし茶づけ《ほうじ茶》　２１６０円

〈おにぎり〉
・筋子　４９０円
・鶏そぼろ　３２０円
・山本山のりの×ちりめん山椒　３６０円
・山本山のりの×TKG　３８０円

■RF1/神戸コロッケ
・牛肉のグリル　霜降りひらたけロースト添え　９９４円/１００g
・たっぷり海の幸の美味サラダ　５９４円/１００g
・おさつスティック　３６６円/１２５g

■羅家 東京豚饅
・豚饅　１個３００円
・黒胡椒　豚饅　１個３３０円
・黒スパイシー焼売　６個入り　７８０円
・海老焼売　１２個入り　８８０円

■BAKERs’ Symphony
・ほうれん草のもっちりフランス　４１１円　（ボンヴィボン/神奈川県・横浜市）
・くるみ de あんぱん　３６９円　（いちあん/埼玉県・所沢市）　
・湘南しらすグラタン　２７０円　（ロワール光月堂/神奈川県・藤沢市）
・レーズン食パン　ハーフ　３９６円　（オイシイパンヤ/東京都・板橋区）　
・グルテンフリーおこめ食パン　レーズン　４６２円
　プレーン　３９６円　（こめこと/千葉県・柏市）
・米粉チーズフォカッチャ　３９０円　（ルシオール/東京都・南新宿）
・ピロシキ　２９０円　（代官山シェ・リュイ/東京都・渋谷区）　
・パリパリチーズ　３７７円　（石窯パン工房ぴーぷる/東京都・新小岩）
・生食コッペ塩キャラメルナッツ　３０３円（ココネスト/神奈川県・横浜市）
・コロッケコッペ　３８３円　（ほしのベーカリー/東京都・戸越銀座）

■DEARS イイトルミネ新宿店
・焦がしバターフィナンシェ 焦香　4個入　１８９０円

■岡田謹製あんバタ屋　イイトルミネ新宿店
・あんバタフィナンシェ　６個入　１６２０円
・あんバタパン・檸檬　３９９円　（５月〜７月限定）

【ニュウマン新宿】
■バターバトラー　ニュウマン新宿店
・バターフィナンシェ　４個入　１０８０円
・バターレモンケーキ　４個入　１５１２円　（６月〜９月初旬限定）

■デメララベーカリー　ニュウマン新宿店
・ダブルバタースコーンアールグレイ　２９８円
・ダブルバタースコーンチョコクランベリー　２９８円　（6月限定）
・ダブルバタースコーンレモンオレンジ　２９８円　（6月限定）
・ダブルバタースコーンチェリーアーモンド　２９８円　（6月限定）

■祗をん　ににぎ　ニュウマン新宿店
・祇園ぽっちり　５４０円
・パインの福　４６４円　（今月中旬までの販売予定）※なくなり次第終了
・ブルーベリーの福　４８６円　（今月中旬・下旬までの販売予定）※なくなり次第終了