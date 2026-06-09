100年愛され名店探しin佐原



新緑の時期に行きたい！

千葉県・香取市の佐原で１００年超えの愛され名店を探索！



★出演

佐藤栞里

瀬戸朝香



★VMG CAFE

・自家製さつまいもモンブラン １２００円

・ホワイトオーチャード ９００円

・カモミールシトラス

・フレンチシェフが創るかき氷 甘酒と発酵ベリー １０００円



★中村屋商店

・手ぬぐい



★さわら舟めぐり

・大人１３００円 小学生７００円



★油茂製油

・玉絞め一番搾りごま油180g ８００円

・油茂製油の生搾り純正ごま油180g ８００円





★さわら十三里屋・安納芋のなめらかプリン ２８０円・ほしいもだんご ２５０円・大学芋 ６００円・焼きいも ５４０円★虎屋・とらやき ３６７円・とらやきバター ３９９円・TORA３°（とらさんど） ６２６円★桶松・天重 ２０００円・ポークテキ定食 １６００円・カツカレー １２００円・カツ丼 １３００円進化を続ける新宿駅で便利な改札内にできたグルメスポット「イイトルミネ新宿」と「ニュウマン新宿」にあさこ＆博子＆あや子が潜入調査！＜出演者＞いとうあさこゲスト：森口博子、藤あや子＜紹介した商品＞ ※店舗によっては取り扱いのない商品もあります【イイトルミネ新宿】■お茶漬けおにぎり 山本山〈茶漬け〉・海苔だく茶漬け １２００円・ローストビーフ茶漬け １５００円・ハーフ&ハーフお茶漬けセット（平日限定） １４００円〜・冷やし海苔だく茶漬け １５００円・のりだく茶だし茶づけ《ほうじ茶》 ２１６０円〈おにぎり〉・筋子 ４９０円・鶏そぼろ ３２０円・山本山のりの×ちりめん山椒 ３６０円・山本山のりの×TKG ３８０円■RF1/神戸コロッケ・牛肉のグリル 霜降りひらたけロースト添え ９９４円/１００g・たっぷり海の幸の美味サラダ ５９４円/１００g・おさつスティック ３６６円/１２５g■羅家 東京豚饅・豚饅 １個３００円・黒胡椒 豚饅 １個３３０円・黒スパイシー焼売 ６個入り ７８０円・海老焼売 １２個入り ８８０円■BAKERs’ Symphony・ほうれん草のもっちりフランス ４１１円 （ボンヴィボン/神奈川県・横浜市）・くるみ de あんぱん ３６９円 （いちあん/埼玉県・所沢市）・湘南しらすグラタン ２７０円 （ロワール光月堂/神奈川県・藤沢市）・レーズン食パン ハーフ ３９６円 （オイシイパンヤ/東京都・板橋区）・グルテンフリーおこめ食パン レーズン ４６２円プレーン ３９６円 （こめこと/千葉県・柏市）・米粉チーズフォカッチャ ３９０円 （ルシオール/東京都・南新宿）・ピロシキ ２９０円 （代官山シェ・リュイ/東京都・渋谷区）・パリパリチーズ ３７７円 （石窯パン工房ぴーぷる/東京都・新小岩）・生食コッペ塩キャラメルナッツ ３０３円（ココネスト/神奈川県・横浜市）・コロッケコッペ ３８３円 （ほしのベーカリー/東京都・戸越銀座）■DEARS イイトルミネ新宿店・焦がしバターフィナンシェ 焦香 4個入 １８９０円■岡田謹製あんバタ屋 イイトルミネ新宿店・あんバタフィナンシェ ６個入 １６２０円・あんバタパン・檸檬 ３９９円 （５月〜７月限定）【ニュウマン新宿】■バターバトラー ニュウマン新宿店・バターフィナンシェ ４個入 １０８０円・バターレモンケーキ ４個入 １５１２円 （６月〜９月初旬限定）■デメララベーカリー ニュウマン新宿店・ダブルバタースコーンアールグレイ ２９８円・ダブルバタースコーンチョコクランベリー ２９８円 （6月限定）・ダブルバタースコーンレモンオレンジ ２９８円 （6月限定）・ダブルバタースコーンチェリーアーモンド ２９８円 （6月限定）■祗をん ににぎ ニュウマン新宿店・祇園ぽっちり ５４０円・パインの福 ４６４円 （今月中旬までの販売予定）※なくなり次第終了・ブルーベリーの福 ４８６円 （今月中旬・下旬までの販売予定）※なくなり次第終了