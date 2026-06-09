Ë«¤á¤ë¤È¤¤ËŽ¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤ÍŽ£¤ÏÆóÎ®¡ÄÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ëŽ¢Éô²¼¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¼¡¤ÎÀ®²Ì¤òÆ³¤¯Ž£°ìÎ®¤ÎÅÁ¤¨Êý
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¼Ä¸¶µÆµª¡ØÇ¾¤ò¾è¤Ã¼è¤ë´¶¾ð¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ëÊýË¡¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÜÅªÊÌ¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡ÖË«¤á¤ëÊýË¡¡×
Æü¾ïÅª¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Û¤É¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡ÖË«¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁÈ¿¥¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Éô²¼¤ò¤É¤¦Ë«¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢Ë«¤á¤¹¤®¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡ÖË«¤áÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÉô²¼¤ò¤É¤¦Ë«¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Ë«¤á¤¹¤®¤ë¤È¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ä¤ëµ¤¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤É¡¢Çº¤ß¤Ï¤Ä¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Þ¤º¡¢Ë«¤á¤ëÌÜÅª¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÉô²¼¤òË«¤á¤ë¡×¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ë«¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤â·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ë«¤á¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÅªÊÌ¤Ë2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Áê¼ê¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òË«¤á¤ë¡×¡¢°ìÊý¡¢Áê¼ê¤¬°ÕÍß¤ä¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òË«¤á¤ë¡×¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿¤Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹ÔÆ°¡×¤òË«¤á¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¿¤òË«¤á¤ë¤«¡¢¤É¤¦Ë«¤á¤ë¤«¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¡Ö¹ÔÆ°¤È²÷´¶¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤éË«¤á¤é¤ì¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¾¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ëµ¤¤ÎÃæ³Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÀþ¾òÂÎ¡×¤¬³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£
Àþ¾òÂÎ¤È¤Ï¡¢²÷´¶¤Ë´Ø¤ï¤ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¿À·Ð¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô°Ì¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤È²÷´¶¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê·Ð¸³¤ÎÃßÀÑ¤ò¥¨¥µ¤Ë¤·¤Æ³èÀ²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¿¤Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹ÔÆ°¤òË«¤á¤ë¡×¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼è°úÀè¤ÏÈ½ÃÇ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¿Í¤À¤«¤é¡¢º£²ó¡¢Áá¤á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤«¡Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»ñÎÁ¤Î¸«½Ð¤·¤Î¤¢¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï»Â¿·¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤òºÙ¤«¤¯Ê¬²ò¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë±þ¤¸¤ÆË«¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë´Ñ»¡ÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖË«¤á¤ì¤ÐÅÁ¤ï¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Í¡×¡Öº£²ó¤ÏÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿ÅÁ¤¨Êý¤ò¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÁê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¤«¤ßºÕ¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Á´À¤Âå¤ËÍ¸ú¤ÊË«¤áÊý
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹ÔÆ°¤È²÷´¶¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡ÖÀþ¾òÂÎ¡×¤Ï¡¢40Âå¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËºÇ¤â½¼¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Î»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ°Æ¬Á°Ìî¡×¤äµ²±¤Î°ú¤½Ð¤·¤Î¡Ö³¤ÇÏ¡×¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀþ¾òÂÎ¡×¤ÏÇ¾¤Î»È¤¤¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤ò¶ñÂÎÅª¤ËË«¤á¤ÆÀþ¾òÂÎ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëË«¤áÊý¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´Ç¯Âå¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»É·ã¤¬Ç¾¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥¥ëÄêÃå¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶½Ì£¿¼¤¤¸¦µæ¤¬°ÊÁ°¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2012Ç¯¤Ë°å³Ø»¨»ï¡ÖPLoS One¡×¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢48¿Í¤ÎÈï¸³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢30ÉÃ´Ö¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤¢¤ë½çÈÖ¤Ç¤¿¤¿¤¯¡¢¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï±¿Æ°µ»Ç½¤Îµ²±¼Â¸³¤Ç¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢²ÝÂê¼Â»ÜÄ¾¸å¤Ë¡ÖË«¤á¤ëÂÐ¾Ý¡×¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ
¡¼«Ê¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¼«Ê¬¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×
¢Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¥°¥ë¡¼¥×
£¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±¤ò¥°¥é¥Õ¤Ç¸«¤ë¡ÊË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë¥°¥ë¡¼¥×
¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£1¿Í¤è¤ê¤â2¿Í¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¿¤Ó¤ë
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡¤Î¡Ö¼«Ê¬¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤¿¡×»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÍâÆü¤Ë¡¢²ÝÂê¤Ç³Ø½¬¤·¤¿·ë²Ì¤òÍ½¹ð¤Ê¤¯»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¢¤ä£¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤âÍ°Õ¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤ä¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï3¥°¥ë¡¼¥×´Ö¤Çº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆÃÄê¤Î¥¹¥¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¾¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤À¤±¤¬¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡ÖË«¤á¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ»Ç½µ²±¤Î¸þ¾å¤¬¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤¿¤È¤«¡¢Îý½¬ÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Çµ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸ú²Ì¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¤½¤Î¾ì¤ÇË«¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÇ¾¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¤·¤Æµ²±³Ø½¬¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¤³¤Î¸¦µæ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿Êó¹ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
96¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ò²ð¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢2¿Í¡ÊÆóÊý¸þ¡Ë¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢1¿Í¡Ê°ìÊý¸þ¡Ë¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤¿¿Í¤äË«¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢±¿Æ°µ»Ç½¤Î¸þ¾å¤¬Í°Õ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö1¿Í¤è¤ê¤â2¿Í¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¿¤Ó¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡ÖË«¤á¡×¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤È¤â¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¡¢Â¿Êý¸þ¤«¤éÁê¼ê¤òË«¤á¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¡×¤òË«¤á¤ë
¼¡¤Ë¡¢2¤Ä¤á¤ÎË«¤áÊý¡ÖÁê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òË«¤á¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿Í»ö¤äÏ«Ì³´ÉÍý¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¤ËÈèÏ«¤ò¤¿¤á¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÏÃ¤ÏÈô¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Ìµ´Ø¿´¤È¤«¡¢¾ï¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ì¤³¤½¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éË«¤á¤Æ¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤·¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¾å»Ê¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢°ÕÍß¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤Ç¤¤¤¤
²¿¤«¼êÊÁ¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¶ñÂÎÅª¹ÔÆ°¤òË«¤á¤ë¡×¤Î¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬°ÕÍß¤ä¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤Ë«¤áÊý¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òË«¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òË«¤á¤ë¡×¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤Î¤Ý¤Ë¤ç¤Ý¤Ë¤ç¤·¤¿´¶¤¸¡¢·¤¤Î¿§¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤âË«¤á¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ê¤É¤Ï³ØÀ¸¤¬ÁêÃÌ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤é¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡Ö¤è¤¯Íè¤¿¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤ÆË«¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ä¤Þ¤¿Íè¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤ÎË«¤áÊý¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ãê¾ÝÅª¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¤«¡Ö¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤«¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥é¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¾¡¼ê¤Ë¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ëí»ì(¤Þ¤¯¤é¤³¤È¤Ð)¤Î¤è¤¦¤ËË«¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖË«¤á¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
----------
¼Ä¸¶ µÆµª¡Ê¤·¤Î¤Ï¤é¡¦¤¤¯¤Î¤ê¡Ë
¸øÎ©¿ÛË¬ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø
¿Í¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½ê½êÄ¹¡£ÀìÌç¤ÏÇ¾²Ê³Ø¡¢±þÍÑ·ò¹¯²Ê³Ø¡£Í·¤Ö¡¢±¿Æ°¤¹¤ë¡¢³Ø½¬¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¾³èÆ°¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¿À·Ð·Ï¤ÎÆÃÄ§¤òÍøÍÑ¤·Í·µ»µ¡¤ä¥¬¥Á¥ã¤Î¤â¤¿¤é¤¹²÷´¶¤òÎÌÅª¤Ë·×Â¬¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¾ã³²¡¦¥²¡¼¥à¾ã³²¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤äÍ½ËÉ¡¦¥±¥¢¡¢Ç¾¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¸¦µæ¤Ê¤É¡¢¥Ò¥È¤ÎÇ¾¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÉý¹¤¯Ãµµá¤¹¤ë¡£
----------
¡Ê¸øÎ©¿ÛË¬ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø ¼Ä¸¶ µÆµª¡Ë