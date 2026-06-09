6月14日（日）午後4時25分〜4時55分 日本テレビにて特別番組【「ありのままの幾田りら」海外ソロステージへの新たな一歩 -Lilas, From Street to Dreams-】を放送（関東ローカル/放送後、TVerで1か月間の無料見逃し配信）。この番組を提供するCOACHのグローバルアンバサダーを務める、歌手の幾田りらに密着したドキュメンタリー番組だ。

YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍を見せる彼女が、シンガーソングライターとしてのソロ活動で初の海外ライブを韓国で開催。ステージでは見られない素顔を掘り下げながら、アーティストとしての煌めきも､肩の力を抜いた素顔も、「ありのまま」に見せていく。

初の海外ソロライブに向け、日本から韓国・ソウルまで密着。韓国の国民的歌手との交流、親友との食事、これまでの葛藤から心の支えまで、ありのままに語られる。

ライブ1か月前、国内でのリハーサルから撮影はスタート。自身3年ぶりのソロツアーに向け、楽曲はもちろん衣装から演出まで細部まで彼女のこだわりが込められる。

そして本番3日前、いよいよソウルに到着。韓国の国民的歌手 ソン・シギョンとの交流や、親友との食事などライブまでの様子に密着。ソウルで人気の街・聖水にある、行列のできる塩パン店「BETON」や、セリコムタンの有名店「陵洞ミナリ」など絶品韓国グルメも堪能。

さらに、中学時代からオーディションを受け続け、19歳でYOASOBIとしてデビュー、今日までのシンガーソングライターとしての葛藤も語られる。



※画像：ソン・シギョンに手料理をふるまってもらう



※画像：幼馴染が語る幾田りらの素顔とは？

そしてついにソウルのオリンピックホールでライブが開催。緊張感あふれる直前の様子にもカメラが密着。いよいよ初の海外ライブ。幾田が伝えたかったメッセージとは？

纏う衣装はCOACHが今回のライブツアーのために制作した特別なカスタム衣装。シンガーソングライター幾田りらとして挑む初の海外ライブ、韓国の人々はどのような反応をするのか。そしてこの先、彼女が目指すものとは？



※画像：COACHのカスタム衣装で初の海外ソロライブ