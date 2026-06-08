スンスンたちが「ココナッツサブレ」からひょっこり 61周年記念コラボで限定デザインパッケージ登場
日清シスコは、ロングセラーブランド「ココナッツサブレ」の発売61周年を記念し、人気作品「パペットスンスン」とコラボレーションした「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」を22日から実施する。対象商品を購入して応募した人の中から抽選で320人に、オリジナルデザインの折りたたみテーブルをプレゼントする。
【写真】ココナッツサブレを持ったスンスン…かわいすぎる限定パッケージ
「ココナッツサブレ」は1965年の発売以来、原材料や製法を大きく変えることなく、“サクサクッ、あきないおいしさ”を受け継いできたロングセラーブランド。発売61周年の節目を迎える今年は、パペットの国〈トゥーホック〉に暮らす6才のキャラクター「スンスン」と仲間たちの日常を描き、若年層やファミリー層を中心に人気を集める「パペットスンスン」とのコラボレーションが実現した。
賞品として用意される「オリジナル折りたたみテーブル」は、「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」が「ココナッツサブレ」の後ろからひょっこりと顔をのぞかせるデザインを採用。自宅でのおやつ時間やピクニックなどで、“サブレパーティー”気分を楽しめるアイテムとなっている。
■キャンペーン対象商品
・「ココナッツサブレ メロンパン味」
・「ココナッツサブレ」
・「ココナッツサブレ トリプルナッツ」
・「ココナッツサブレ 発酵バター」
・「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」
・「ココナッツサブレ アップルパイ味」
【写真】ココナッツサブレを持ったスンスン…かわいすぎる限定パッケージ
「ココナッツサブレ」は1965年の発売以来、原材料や製法を大きく変えることなく、“サクサクッ、あきないおいしさ”を受け継いできたロングセラーブランド。発売61周年の節目を迎える今年は、パペットの国〈トゥーホック〉に暮らす6才のキャラクター「スンスン」と仲間たちの日常を描き、若年層やファミリー層を中心に人気を集める「パペットスンスン」とのコラボレーションが実現した。
■キャンペーン対象商品
・「ココナッツサブレ メロンパン味」
・「ココナッツサブレ」
・「ココナッツサブレ トリプルナッツ」
・「ココナッツサブレ 発酵バター」
・「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」
・「ココナッツサブレ アップルパイ味」