ニャンコ先生がペットハウスに　アニメ「夏目友人帳」よりドーム型ハウスが予約受付開始

アニメ「夏目友人帳」に登場する人気キャラクター「ニャンコ先生」をモチーフにした、愛らしいドーム型のペットハウスが登場。

化粧品やキャラクター雑貨等の企画・製造・販売を行う粧美堂株式会社は、公式ECサイト「粧美堂 ONLINE STORE」にて、「ペットハウス ニャンコ先生」の予約販売を6月8日より開始しました。

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■ かわいいだけじゃない 機能性も充実

本商品は、犬や猫が自宅でまったりと過ごす時間をより快適なものにしたいという想いから開発され、かわいらしい見た目だけでなく機能性にも多くのこだわりが詰め込まれています。

ハウスの背面には電気毛布やペット用ヒーターなどのコードを通すことができる専用の穴が設けられており、冷え込む季節に向けた防寒対策グッズを内部へスムーズに設置することが可能。

また、配送時はコンパクトに折りたたまれた状態となっていますが、本体を広げて付属のふかふかしたクッションを入れるだけという簡単な3ステップで、立体的なドーム型へと組み立てることができます。

最大の特長はやはり、ニャンコ先生のコロンとした丸いフォルムや特徴的な表情がそのまま表現されている点。ペットを飼っていない方であっても、お気に入りのぬいぐるみを飾るステージにしたり、お部屋のアクセントとしてインテリアに取り入れたりと、様々な楽しみ方ができる仕上がりです。

■ 期間限定の受注生産 発送は10月中旬以降を予定

商品の大きさは高さ45cm、幅49cm、奥行き41cmという、小型犬や猫を対象としたサイズ感となっています。価格は5500円（税込）。

公式オンラインストアでの予約受付期間は、6月8日の10時から6月28日の23時59分までとなっており、期間内に予約された商品は2026年10月中旬以降に入荷次第、順次発送される予定とのこと。

これからの秋冬シーズンに向けて愛犬や愛猫のくつろぎスペースを準備したい方はもちろん、シリーズのファンにとっても見逃せない冬支度アイテムとなりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060805.html