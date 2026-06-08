「既婚男性と交際していた」恋愛リアリティはどこまで出演者を調べるべきか　韓国番組に私生活疑惑の波紋

韓国の恋愛リアリティ番組をめぐり、ある女性出演者の私生活疑惑がオンライン上で拡散している。

既婚男性との不適切な関係を主張する告発文が投稿されたが、現時点で事実関係は確認されていない。

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最近、会社員向けコミュニティやオンラインコミュニティを中心に、「恋愛リアリティ出演者の道徳的検証失敗」というタイトルの投稿が掲載された。

投稿者は自らを公益通報者だと紹介し、ある恋愛リアリティ番組の女性出演者A氏に関する疑惑を告発した。

投稿者はA氏について、「ひとつの家庭を破綻に至らせた不貞行為の加害者であり当事者であり、不倫相手に対する損害賠償訴訟の被告」と主張した。

投稿者によると、A氏は番組への応募当時から撮影期間中まで、子どものいる既婚男性B氏と交際していた。また、B氏の配偶者側から何度も関係を整理するよう求められたにもかかわらず、関係を終わらせず、同棲までしていたという主張も盛り込まれていた。

画像はイメージ

投稿者は、A氏が恋愛リアリティ番組の特性を知っていたにもかかわらず、出演を強行したと主張した。投稿者は「番組の特性上、社会的物議に対する違約罰条項があると思われるにもかかわらず、このすべてのリスクを抱えたまま恋愛リアリティ番組への出演を強行するに至った」と記した。

撮影中にも不適切な関係が続いていたという主張もあった。投稿者は「合宿撮影をしている最中にも、朝早く出ていき、その既婚男性との住まいで幸せな時間を過ごし、遅い時間に撮影宿舎へ戻って撮影スケジュールを続けた」と主張した。

そのうえで、これを「出演者と視聴者、制作陣すべてを欺き、愚弄する二面的な行動」だと批判した。

投稿には、A氏と推定される女性が、ある男性とエレベーター内で身体的接触をしている様子を収めたCCTVのキャプチャ画像も添付されていたとされる。ただし、当該投稿は現在削除された状態であり、写真の人物や投稿者の主張は確認されていない。

オンライン上では、A氏の正体をめぐって様々な推測が続いている。しかし現時点で、実名や具体的な事実関係は確認されていない状況だ。

A氏が出演したと名指しされたバラエティ番組の制作陣側は、「事実関係を確認中」との立場を伝えたとされる。

今回の疑惑が事実だと確認された場合、恋愛リアリティ番組の出演者検証問題にも発展する可能性がある。ただし現時点では、投稿者の一方的な主張の段階であるため、追加確認と当事者の立場表明が必要な状況だ。