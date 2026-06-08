久間田琳加（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/08】モデルで女優の久間田琳加が6月6日、自身のInstagramを更新。深いスリットの入ったキャミソールワンピース姿を公開した。

【写真】25歳美人女優「脚が綺麗すぎる」と話題の大胆美脚ショット

◆久間田琳加、スリットから美脚チラリ


久間田は「私には夏が来たのだ 隠れりんか丈の日！」とコメントし、街中でのショットを複数枚投稿。フロントに深いスリットの入った黒いキャミソールワンピース姿で、スラリとした美しい脚をのぞかせている。

◆久間田琳加の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「すべすべの美肌が眩しすぎる」「スタイルレベチ」「ちらっとのぞく脚が綺麗すぎる」「セクシーで目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）



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