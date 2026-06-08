【ちいかわベーカリー OSAKA】 6月26日 オープン予定 所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE大阪 3F

エルティーアールは、スパイラルキュートの協力のもと、商業施設「KITTE大阪」3Fに、「ちいかわベーカリー OSAKA」常設店を6月26日にグランドオープンする。

「ちいかわベーカリー」の大阪初出店がいよいよオープン。ちいかわ・ハチワレ・うさぎのおかお型パンや食パンをはじめとした人気のレギュラーメニューに加え、大阪限定メニューやグッズも用意される。

オープン記念として、商品を2,200円以上購入すると、オリジナルショッパータグが1人1つプレゼントされる。

メニューラインナップ

レギュラーメニュー（一部）

大阪限定

ちいかわパン ハチワレパン うさぎパン（各種クリーム入り） 食パン（ちいかわ / ハチワレ / うさぎ） 郎パン /くりまんじゅうパン / くまさんポシェットパン / さすまたスティックパイ / 討伐棒チーズパン / 報酬袋焼き / ラスク / フィナンシェちいかわたこせんバーガー ちいかわベーカリー ジャム（ミックスフルーツ） 大阪限定Tシャツ ちいかわ ホワイト(M/L/XL) 大阪限定フラットトート ナチュラル 【大阪限定ラインナップ】

【大阪限定】タコせんバーガー

ミックスフルーツジャム

大阪Tシャツ

大阪トートバッグ

【特典】

ショッパータグ_大阪

限定コースター

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