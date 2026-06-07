HoneyWorksにゆかりのあるボーカル10名とHoneyWorksからGomの総勢11名が参加！「ハートブーケ feat. HoneyWorks Guest Vocal」MV公開！

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YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動し、関連動画総再生回数30億回、派生動画総再生回数150億回を超えるクリエイターユニットHoneyWorksが、新曲「ハートブーケ feat. HoneyWorks Guest Vocal」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルにて公開した。

本楽曲は、インターネットで活動する配信者たちのリスナーへの熱い想いを描いた応援ソング。歌唱には、本作への参加でデビューを飾った新人ソロシンガー『ハルカキタ』 をはじめ、『CHiCO with HoneyWorks』、『ハコニワリリィ』、『LIP×LIP』、『mona』など、HoneyWorksがプロデュースするアーティストやアイドルが参加。

さらに、これまでHoneyWorks作品を彩ってきた実力派歌い手の『Gero』、『天月』、『鎖那』 も集結。加えて、HoneyWorksから 『Gom』 が参加し、総勢11名による豪華な歌の共演が実現した。

また、「ハートブーケ feat. HoneyWorks Guest Vocal」は、6月7日（日）0:00より各音楽配信サービスにて配信が開始。リスナーへの感謝や絆をまっすぐに描いた本作は、日々配信活動を続ける人はもちろん、これから新たな一歩を踏み出そうとする人の背中も押してくれる、HoneyWorksらしいポジティブで胸が熱くなる一曲に仕上がっている。

●配信情報

「ハートブーケ feat. HoneyWorks Guest Vocal」

配信リンクはこちら

https://linkco.re/p6D70dNn

歌：愛蔵(LIP×LIP/CV:島粼信長)、天月、Gero、Kotoha(ハコニワリリィ)、Gom(HoneyWorks)、鎖那、CHiCO(CHiCO with HoneyWorks)、Hanon(ハコニワリリィ) 、ハルカキタ、mona(CV:夏川椎菜)、勇次郎(LIP×LIP/CV:内山昂輝)

作詞：shito

作曲：shito,中西

編曲：HoneyWorks

ギター：中西

ベース：さと

キーボード：宇都圭輝

ストリングス：大谷舞

ドラム：裕木レオン

イラスト：TMK

動画：えるいー

ロゴ：アイマイ

タイアップ情報

「ハートブーケ」は「なりたい自分で、生きていく。」顔出しナシのライブ配信アプリ『REALITY』公式テーマソングです。

REALITY公式テーマソング

ハートブーケ feat. REALITY【HoneyWorks】

配信リンクはこちら

https://linkco.re/UC0xtZmX

＜HoneyWorksプロフィール＞

HoneyWorks（通称：ハニワ）は、ニコニコ動画、YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数30億回、派生動画総再生回数150億回を超えるクリエイターユニット。音楽性は「キュンキュン系」「青春系」と呼ばれるポジティブ系ロックを主体とする。

楽曲を元にしたシリーズプロジェクト「告白実行委員会」では様々なキャラクターたちが物語を展開し、小説・コミック・テレビアニメ・劇場映画などのメディアミックスも幅広く行っている。HoneyWorks原案小説は、累計300万部を突破するベストセラー。

CHiCOをボーカルに迎えたユニット「CHiCO with HoneyWorks」では、「アオハライド」「まじっく快斗」「銀魂」「恋は雨上がりのように」「ハイキュー!!」など、大人気テレビアニメのテーマソングを担当。

「告白実行委員会」シリーズから「LIP×LIP（勇次郎・愛蔵／CV：内山昂輝・島粼信長）」、「mona（CV：夏川椎菜）」、「Full Throttle4（YUI・RIO・MEGU・DAI／CV：斉藤壮馬・内田雄馬・柿原徹也・増田俊樹）」などのアイドルキャラクターたちも登場し、ますます活動の幅を広げている。

楽曲「可愛くてごめん」はSNSなどで若者を中心に流行し、「Top UGC Music (2022) グランプリ」と、「2024年 JASRAC賞 銀賞」を受賞している。

関連リンク

HoneyWorksオフィシャルサイト

https://honeyworks.jp/