日本代表ＦＷ上田綺世とＤＦ渡辺剛が所属するフェイエノールトは７日（日本時間８日）、ロビン・ファンペルシ監督との契約を解除すると発表した。

クラブは公式ホームページで「２０２６―２７シーズンを新監督の下で迎えることになった。ロビン・ファンペルシは本日、クラブ幹部との会談においてこの決定を伝えられた」と解任を本人に伝えたことを明かした。

ファンペルシ氏は昨年２月に監督に就任。２年目の２５―２６シーズンをリーグ２位で終えたが、優勝したＰＳＶと勝ち点で１９もの大差をつけられるなど、不本意な成績だった。契約は１年を残していたが、解任理由についてテクニカルディレクターのデビ・リゴー氏は徹底的な内部評価を行ったとして「新シーズンは新監督の下でスタートさせる方が望ましいという結論に至った」と説明した。

また同氏は「難しい決断だった。ロビン・ファンペルシは過去１８か月間、クラブのために全力を尽くしてくれた。困難なシーズンをチームを率いて乗り切り、最終的に２位を確保した功績は称賛に値する。これにより、クラブにとって極めて重要なＵＥＦＡチャンピオンズリーグへの出場権を獲得することができた」とコメントした。