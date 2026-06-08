森保ジャパン、W杯前最後の試合でU-19日本代表に２−１勝利！ 鈴木淳之介と塩貝健人が“初ゴール”
北中米ワールドカップに向けて調整中の日本代表は現地６月７日、キャンプ地のメキシコ・モンテレイで、U-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを戦った。
日本サッカー協会によると、森保ジャパンはこの大会前最後の試合に２−１で勝利した。得点者は鈴木淳之介と塩貝健人で、非公式ながらともに代表初ゴール、U-19代表のスコアラーは尾⾕ディヴァインチネドゥ。試合形式は、35分×４本となっている。
モンテレイでの事前合宿を終えた日本代表は現地８日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに移動する。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
日本サッカー協会によると、森保ジャパンはこの大会前最後の試合に２−１で勝利した。得点者は鈴木淳之介と塩貝健人で、非公式ながらともに代表初ゴール、U-19代表のスコアラーは尾⾕ディヴァインチネドゥ。試合形式は、35分×４本となっている。
モンテレイでの事前合宿を終えた日本代表は現地８日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに移動する。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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