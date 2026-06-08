『パウ・パトロール』劇場版第3弾、恐竜たちとの大冒険へ 新場面写真10点一挙解禁
テレビ東京系での放送や各種配信サービスでも見ることができるアニメシリーズ「パウ・パトロール」の劇場版最新作『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が7月24日に公開される。このたび、恐竜たちが暮らす未知の島〈ダイノ・アイランド〉を舞台にした本作の新場面写真10点が一挙解禁された。
【画像】この記事で紹介しているそのほかの場面カットやステッカーの絵柄
「パウ・パトロール」は、リーダーのケントと個性豊かな子犬たちで結成されたチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉に、それぞれの特技を生かして活躍する人気アニメシリーズ。本作は、2021年公開の『パウ・パトロール ザ・ムービー』、2023年公開の『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』に続く劇場版第3弾となる。
今回解禁された場面写真では、ケントと仲間たちが恐竜仕様にパワーアップした新装備を身につけ、出動に備える姿が公開された。凛々しい表情で並ぶパウ・パトロールのメンバーたちからは、新たな任務へ挑む決意とチームワークが伝わってくる。
さらに、地図にも載っていない謎の島〈ダイノ・アイランド〉に上陸した一行の姿も。ジャングルを探検する様子や、巨大なティラノサウルスとの遭遇、かわいらしい子どもの恐竜たちとの交流など、冒険心をくすぐるシーンが満載。
初めは見たこともない恐竜の大きさに驚いていたメンバーたちだが、心優しい彼らと打ち解け島の美しい自然を楽しむ様子は、劇場版ならではのスケール感と温かさを感じさせる。
一方で、島の中心にそびえ立つ巨大な火山の異変を感じさせるカットもある。劇場版ならではのスケール感と感動を詰め込んだ“ダイノサイズ”の大冒険は、この夏の注目作となりそうだ。
なお、本作のムビチケ前売券（カード）が、6月12日より発売されることが決定。劇場で前売券を購入すると、限定特典として「パウ・パトロール全員集合！ガオガオステッカー」をプレゼント（※通販での購入は特典なし）。パウ・パトロールのメンバーと恐竜たちが描かれた本作限定デザインとなっている。
さらに、MOVIE WALKER STOREでは同日午前10時より、映画公開を記念した公式オンラインポップアップも開催。通常のムビチケ前売券（オンライン）に加え、光るパジャマやレッスンバッグ、巾着などの限定グッズが付いた特別セットも販売される（※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了）。詳細は特設サイトで確認できる。
【画像】この記事で紹介しているそのほかの場面カットやステッカーの絵柄
「パウ・パトロール」は、リーダーのケントと個性豊かな子犬たちで結成されたチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉に、それぞれの特技を生かして活躍する人気アニメシリーズ。本作は、2021年公開の『パウ・パトロール ザ・ムービー』、2023年公開の『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』に続く劇場版第3弾となる。
さらに、地図にも載っていない謎の島〈ダイノ・アイランド〉に上陸した一行の姿も。ジャングルを探検する様子や、巨大なティラノサウルスとの遭遇、かわいらしい子どもの恐竜たちとの交流など、冒険心をくすぐるシーンが満載。
初めは見たこともない恐竜の大きさに驚いていたメンバーたちだが、心優しい彼らと打ち解け島の美しい自然を楽しむ様子は、劇場版ならではのスケール感と温かさを感じさせる。
一方で、島の中心にそびえ立つ巨大な火山の異変を感じさせるカットもある。劇場版ならではのスケール感と感動を詰め込んだ“ダイノサイズ”の大冒険は、この夏の注目作となりそうだ。
なお、本作のムビチケ前売券（カード）が、6月12日より発売されることが決定。劇場で前売券を購入すると、限定特典として「パウ・パトロール全員集合！ガオガオステッカー」をプレゼント（※通販での購入は特典なし）。パウ・パトロールのメンバーと恐竜たちが描かれた本作限定デザインとなっている。
さらに、MOVIE WALKER STOREでは同日午前10時より、映画公開を記念した公式オンラインポップアップも開催。通常のムビチケ前売券（オンライン）に加え、光るパジャマやレッスンバッグ、巾着などの限定グッズが付いた特別セットも販売される（※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了）。詳細は特設サイトで確認できる。
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