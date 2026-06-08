全長4.3m！ 日産の“小さなSUV”「新型カイト」に反響殺到！

日本の道路事情にマッチすることで、幅広い層から支持を集めている「コンパクトSUV」。

しかしその一方で、先進技術の搭載による車両価格の上昇に伴って、手軽に購入できる選択肢が減りつつあるという課題も存在。

【画像】超カッコイイ！ これが日産の「新型カイト」です！（22枚）

そんななか、日産のブラジル法人がラテンアメリカ市場に向けて展開する“ある新型SUV”が、日本の自動車ファンの間でも静かに注目を集めています。

それこそが、2025年12月に現地で初公開され、翌2026年3月には新たなグレードの追加などの改良も行われている、新型「カイト（Kait）」です。

新型カイトは、南米地域において同社のキックスなどと並ぶ重要な戦略モデルとして位置づけられているモデル。

車体の寸法は、全長4304mm×全幅1760mm×全高1611mm、ホイールベース2620mmに設定されており。都市部や狭い路地でも取り回しがしやすいコンパクトなサイズ感を採用。

しかし同時に432リットルのトランクの容量を確保しており、日常の買い物から週末のレジャーまで幅広く対応できる実用的なパッケージングが特徴です。

搭載されるパワートレインは、最高出力110馬力・最大トルク14.9kgmを発生する1.6リッターの直列4気筒ガソリンエンジンで、これに無段変速機であるエクストロニックCVTの組み合わせ。

奇をてらわないオーソドックスな機械構成を採用することで、車両の製造コストを抑えつつ、過酷な路面環境にも耐えうる高い信頼性と耐久性を追求している点がうかがえます。

デザイン面においては、近年のトレンドを取り入れたシャープな薄型のヘッドライトや、SUVらしい力強さと存在感を表現したフロントグリルが採用され、洗練されたスタイリッシュな外観にまとめられています。

そして注目したいのがその車両価格で、2025年12月の発表時において、現地での販売価格は11万7990レアル（当時のレートで約345万円）からと、近年の新車価格の高騰を考慮すると非常に現実的で魅力的なプライスが設定されました。

また先述のように、2026年3月には装備内容を見直した「Sense（センス）」や、スポーティな17インチの専用アルミホイールを装着して足回りを引き締めた「Advance（アドバンス）」といった新グレードを追加しラインナップを拡充。

これら追加グレードの価格は日本円で約415万円から約447万円（2026年6月前半のレート）に設定されており、現地の多様なニーズに対してきめ細かく応える姿勢を見せています。

このブラジル市場向けの新型カイトについて、日本のインターネット上では国内への導入を期待する声が多数寄せられています。

まず手頃な価格帯に魅力を感じるユーザーからは、「日本国内でもSUVの価格が徐々に上がっているので、これくらい安くてシンプルなモデルが欲しい」「300万円台から買えるようにしすれば確実に需要あるはず」といった現実的な意見や、「最新の機能やハイブリッドシステムが無くても構わない」「こういうので良いんだよ」「通勤や買い物に気兼ねなく使えるこういう簡素で堅実なクルマが今の日本に求められていると思う」など、実用性と価格のバランスを高く評価する声が見受けられます。

また、車両のデザインやサイズ感に関しても、「薄型のライトと力強いフロントマスクのデザインが素直にカッコいい」「全長4.3mって細い道が多い日本の住宅街にジャストフィットするサイズでしょ？」「自分にも扱いやすそうなクルマだね」と好意的に受け止めるコメントも。

どうやら、価格面だけでなくクルマそのものの完成度の高さにも注目が集まっているようです。

現在、カイトはラテンアメリカを中心とした20か国以上の市場へ投入される計画があるものの、日本市場での販売については公式なアナウンスはありません。

しかし、クルマとしての基本性能をしっかりと押さえつつ、購入しやすい価格帯を実現した同車のコンセプトは、クルマ選びに低価格と堅実さを求める日本のユーザーにとっても非常に魅力的な選択肢として映っているようです。