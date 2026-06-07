圧巻の22者連続アウト…大量点援護後の“パーフェクト”投球　山本由伸を指揮官も絶賛「まるで同点の試合を投げているかのようだった」

大量援護をもらった山本がしっかりとその後を抑えた(C)Getty Images

ドジャースの山本由伸が現地時間6月6日のエンゼルス戦で先発し、今季最長の8イニングを投げ抜き、6勝目をマークした。初回に味方打線が9得点を挙げ大量援護を受けたエース右腕は、マウンド上で自らの役割をきっちりと果たしチームの勝利に貢献。そのピッチングには指揮官からも賛辞が送られている。

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山本は初回に2死からランナーを出し1点を失ったものの、それ以降はマウンドを降りるまでパーフェクトピッチングを展開。22者連続でアウトを記録し、エンゼルス打線に反撃の隙を与えなかった。チームメイトの9得点も大きな後押しとなり、球数93球、被安打2、無四球の内容で白星を手にし、自身3連勝を達成した。

また試合後、デーブ・ロバーツ監督が山本のピッチングについて語ったコメントが、メジャー公式サイト『MLB.com』で紹介されている。

ロバーツ監督は、「大量リードを奪うと、投手は集中力を欠いて四球を出したり、思うような球を投げられなくなったりすることがある」と述べながら、「だが今夜の彼は、まるで同点の試合を投げているかのようだった。しっかりと投げ切り、弱い打球を打たせ、効率良くアウトを重ねていた」と背番号18のパフォーマンスを称賛した。