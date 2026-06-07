北陸道、三条燕インターチェンジ付近で路面を支えるコンクリート製の

床版を取り換える工事が進められています。



現場は、全長約２０９メートルの中之口川橋です。

１９７８年の開通から約４８年が経過し床版と呼ばれる部材の

老朽化が進んでいることなどから４年前から取り換え工事が進められています。



NEXCO東日本によるとこの区間は、１日の交通量が約４万台に及ぶことから

渋滞の発生を防ぐため、車線を減らすことなく片側２車線を確保するということです。



■ＮＥＸＣＯ東日本新潟管理事務所 下岡英智副所長

「安全第一ということでスピードの出し過ぎ、渋滞発生時の後尾に十分注意しご協力いただきたい」



工事は、２０２８年夏に終わる予定です。