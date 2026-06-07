名古屋Dがスコット・エサトンと3年契約に合意…チーム支える大黒柱「また来シーズン会えることを楽しみに」

6月7日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、スコット・エサトンと2026－27シーズンの選手契約継続および3年間の複数年契約に合意したことを発表した。

アメリカ出身で34歳のエサトンは、208センチ102キロのパワーフォワード兼センター。ノースイースタン大学からイタリア、ドイツ、スペインのクラブを渡り歩き、2021－22シーズンから名古屋Dへ加入した。

在籍5年目だった今シーズンは、B1リーグ戦49試合に出場し、1試合平均26分11秒のプレータイムで12.5得点、8.3リバウンド、2.3アシスト、フィールドゴール成功率59.3パーセントを記録。しかし、シーズン終盤は負傷により欠場が続き、チャンピオンシップでは1試合も出場できないままシーズン終了を迎えた。

Bプレミア初年度となる2026－27シーズンが、名古屋D在籍6年目となるエサトン。契約期間は3年間となり、引き続きインサイドの主力として同クラブでプレーすることになった。

今回の契約発表に際して、エサトンはクラブを通じて次のようにコメントした。

「ドルファミの皆さん、いつも熱い応援をありがとうございます！この素晴らしいクラブの一員として、これからも皆さんと一緒に戦えることをとてもうれしく思っています。昨シーズンは良い時も苦しい時もありましたが、IGアリーナでの皆さんの声援が毎試合大きな力になっていました。特別なチーム、そして素晴らしいコミュニティの一員でいられることに心から感謝しています。また来シーズン、皆さんにお会いできることを楽しみにしています！引き続き応援よろしくお願いします」